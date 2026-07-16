Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παραδέχτηκε ανοιχτά πως η αμερικανική κυβέρνηση «τα έκανε μαντάρα» με τη δημοσιοποίηση των φακέλων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν. Όπως σημείωσε, ο Λευκός Οίκος χειρίστηκε το ζήτημα με επικοινωνιακά άστοχο τρόπο, καθώς καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες στο κοινό, τη στιγμή που οι πληροφορίες που τελικά είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν ελάχιστες.

«Το λέω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια: ναι, τα κάναμε μαντάρα με την επικοινωνία σχετικά με τα αρχεία του Έπσταϊν», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Joe Rogan Experience», η οποία κυκλοφόρησε την Τετάρτη. «Πιστεύω όμως ότι ο λόγος που αποτύχαμε επικοινωνιακά ήταν επειδή προσπαθούσαμε να κρύψουμε κάτι; Όχι», διευκρίνισε.

Ο Βανς επέρριψε ευθύνες στην τότε γενική εισαγγελέα, Παμ Μπόντι, τονίζοντας ότι δημιούργησε υπερβολικές προσδοκίες για το περιεχόμενο των φακέλων και ότι «υπερέβαλε» στις δηλώσεις της.

Η Μπόντι είχε πράγματι καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες πριν από την αρχική δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν τον Φεβρουάριο του 2025, δηλώνοντας στο Fox News ότι τα έγγραφα «βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο γραφείο μου» για εξέταση και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ακολουθούσαν συνταρακτικές αποκαλύψεις, όπως επισημαίνει το Politico.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε προσκαλέσει μια ομάδα συντηρητικών influencers στον Λευκό Οίκο, μοιράζοντάς τους φακέλους με την ένδειξη «Οι φάκελοι Έπσταϊν: Φάση 1». Η κίνηση αυτή δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς τα έγγραφα περιείχαν ελάχιστες λεπτομέρειες που δεν ήταν ήδη γνωστές στο κοινό.

Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε μήνες αργότερα, όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις πως ο Έπσταϊν διατηρούσε τη λεγόμενη «λίστα πελατών», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα προχωρούσαν σε περαιτέρω δημοσιοποιήσεις στοιχείων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την οργή πολλών υποστηρικτών του Τραμπ που προσδοκούσαν βαθύτερες αποκαλύψεις. Σημειώνεται ότι, πέρα από τον ίδιο τον Έπσταϊν, το μόνο πρόσωπο που αντιμετώπισε κατηγορίες από τις αμερικανικές αρχές ήταν η στενή συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

«Πιστεύω ότι θα έπρεπε απλώς να τα είχαμε δώσει όλα στη δημοσιότητα από την αρχή», απάντησε ο Βανς όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε την κυβέρνηση να πράξει διαφορετικά. «Προφανώς απαιτείται κάποιος χρόνος για την εξέταση των στοιχείων… ώστε να απαλειφθούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τα θύματα, αλλά θα έπρεπε να το είχαμε κάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Για τις διασυνδέσεις του Έπσταϊν με το Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης συνέντευξής του στο Ώστιν του Τέξας, ο Βανς ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Έπσταϊν είχε «σαφώς» διασυνδέσεις με τα «υψηλότερα επίπεδα» των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, αναφερόμενος στη CIA και τη Μοσάντ. Ωστόσο, δεν παρουσίασε κάποιο αποδεικτικό στοιχείο για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, ενώ οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν καταλήξει ποτέ δημοσίως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.

Ο Έπσταϊν είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και trafficking δεκάδων ανήλικων κοριτσιών. Συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, δηλώνοντας αθώος. Η ομοσπονδιακή δίωξη εναντίον του παύθηκε επίσημα τον Αύγουστο του 2019, μετά την αυτοκτονία του μέσα στο κελί της φυλακής όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατηγόρησε «ορισμένους κύκλους» εντός της ισραηλινής κυβέρνησης ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Βανς αναφέρθηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα του περιοδικού Time, σύμφωνα με το οποίο ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Μπραντ Πάρσκαλ, έλαβε εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να συντονίσει μια ισραηλινής υποστήριξης εκστρατεία επιρροής. Στόχος της καμπάνιας αυτής ήταν η διαμόρφωση της αμερικανικής κοινής γνώμης κατά της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Ο Βανς χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως μια «εξαιρετικά καλά χρηματοδοτημένη εκστρατεία με σκοπό να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις και να τορπιλίσει τη συμφωνία». «Η απάντησή μου σε αυτό είναι: άντε στο διάολο», κατέληξε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

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