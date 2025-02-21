Οι αντιδράσεις γύρω από τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν ενταθεί, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, προχώρησε σε μια σειρά από ψευδείς ισχυρισμούς.

Στις δημόσιες δηλώσεις του και σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δεν δίστασε να κατηγορήσει τον Ζελένσκι, ενώ σύμφωνα με πολλούς αναλυτές ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε φράσεις που παραπέμπουν σε ανακριβείς ισχυρισμούς που έχει χρησιμοποιήσει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ, επιχειρώντας να υποστηρίξει τη θέση του, παραποίησε τα γεγονότα σχετικά με την ευθύνη του Κιέβου για την κλιμάκωση του πολέμου, κάτι που συνιστά ξεκάθαρη παραπληροφόρηση και άμεση αποδοχή της ρωσικής προπαγάνδας, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ.

Το "Morning Joe", η πρωινή εκπομπή του MSNBC, έχει προχωρήσει στη διασταύρωση των ισχυρισμών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία και τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έλαβε από τις ΗΠΑ 350 δισεκατομμύρια δολάρια για να «πάει σε έναν πόλεμο που δεν μπορούσε να κερδίσει», η εκπομπή Morning Joe αναφέρει ότι η βοήθεια των ΗΠΑ προς το Κίεβο από την εισβολή της Ρωσίας μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 ανέρχεται σε 183 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η βοήθεια των ΗΠΑ έναντι της ευρωπαϊκής βοήθειας

Ο πρόεδρος Τραμπ όπως αναφέρει η εκπομπή Morning Joe εκτός από το γεγονός ότι διόγκωσε το ποσό της βοήθειας των ΗΠΑ για την Ουκρανία, είπε επίσης λανθασμένα ότι οι ΗΠΑ έδωσαν «200 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Ευρώπη». Η βοήθεια από την Ευρώπη είναι υψηλότερη από αυτή των ΗΠΑ κατά 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Κιέλου, η βοήθεια από την Ευρώπη προς την Ουκρανία ανέρχεται στα 137 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 119 δισεκατομμυρίων που προσέφεραν οι ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων ισχυρισμών, o Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι «η Ευρώπη έχει λάβει εγγυήσεις για τα χρήματά της ενώ οι ΗΠΑ δεν θα πάρουν πίσω τίποτα».

Όπως αναφέρει το Morning Joe, σχεδόν το 70% της συνολικής βοήθειας στην Ουκρανία δαπανάται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ με τα περισσότερα να πηγαίνουν στις εξοπλιστικές βιομηχανίες.

«Λείπουν» χρήματα

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ψευδώς ότι ο Ζελένσκι «παραδέχεται ότι τα μισά από τα χρήματα που του στείλαμε «ΛΕΙΠΟΥΝ».

Όμως ο Ζελένσκι δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια παραδοχή.

Ο Ζελένσκι είπε σε συνέντευξή του ότι παρόλο που όλοι λένε ότι η Ουκρανία έλαβε 183 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανική βοήθεια, η Ουκρανία είχε λάβει περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως με τη μορφή όπλων. Όπως προσθέτει στην ανάλυσή της η εκπομπή, η Ουκρανία έχει λάβει απευθείας 106 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 183 που έχουν παράσχει οι ΗΠΑ σε βοήθεια.

Η αποδοχή Ζελένσκι

Σε δηλώσεις του, ο Τραμπ ζήτησε νέες εκλογές στην Ουκρανία και υποστήριξε ψευδώς ότι το ποσοστό αποδοχής του Ζελένσκι είναι πολύ χαμηλό.

Μια έρευνα που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου διαπίστωσε ότι το 57% των Ουκρανών τον εμπιστεύεται και το 37% όχι. Οι προηγούμενες προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους ματαιώθηκαν επειδή η χώρα βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο.

Ο αριθμός των νεκρών

Ο Τραμπ και πάλι σε ανάρτησή του δήλωσε ότι «ο Ζελένσκι έχει κάνει κακό στη χώρα του και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει».

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που έχει δώσει ο Ουκρανός πρόεδρος, 45.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ενώ οι απώλειες των Ρώσων στο πεδίο της μάχης ανέρχονται στις 350.000. Παράλληλα, ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περισσότεροι από 11.000 πολίτες έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.