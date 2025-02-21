Οι 29 περιπτώσεις που ο Τραμπ έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε ο Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα», παρόλο που κέρδισε δίκαια τις εκλογές το 2019. Αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ισχυρίζεται το ίδιο για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρόλο που ο κύριος αντίπαλός του Αλεξένι Ναβάλνι πέθανε στη φυλακή λίγες εβδομάδες πριν ο Πούτιν κερδίσει τις νοθευμένες εκλογές πέρυσι, σημειώνει το Politico σε ανάλυσή του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ και η ομάδα του υπονόμευσαν επίσης το ΝΑΤΟ, υποστήριξαν ακροδεξιούς πολιτικούς στην Ευρώπη και υποσχέθηκαν να πλήξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με εμπορικό πόλεμο για την «πολύ άδικη» μεταχείρισή της έναντι των ΗΠΑ. Δεν είναι περίεργο που ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων αξιωματούχων και διπλωματών πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πραγματικά με το μέρος της Ρωσίας.

Αλλά ο κόσμος του Τραμπ κινείται γρήγορα και είναι δύσκολο να θυμάται κανείς τις δηλώσεις και πράξεις του. Οπότε ακολουθεί μια ανακεφαλαίωση των 29 περιπτώσεων που ο Τραμπ τάχθηκε στο πλευρό του Πούτιν κατά τον πρώτο μήνα της επιστροφής του στην εξουσία.

1. Σήκωσε το τηλέφωνο: Σχεδόν τρία χρόνια μετά την απρόκλητη, πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, ο Τραμπ αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αποκαταστήσει την άμεση επαφή μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Πούτιν, ενός ηγέτη που βρίσκεται αντιμέτωπος με κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, καθώς και ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Ο Τραμπ αποφάσισε να σηκώσει το τηλέφωνο στις 12 Φεβρουαρίου για μια 90λεπτη συνομιλία.

2. Επαίνεσε τον Πούτιν λες και του αξίζει απόλυτος σεβασμός: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Πούτιν για τον χρόνο και την προσπάθειά του σε σχέση με αυτό το τηλεφώνημα», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέχεια. «Αναλογιστήκαμε και οι δύο τη Μεγάλη Ιστορία των εθνών μας και το γεγονός ότι πολεμήσαμε τόσο επιτυχώς μαζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε, πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων ο ένας στη χώρα του άλλου».

3. Είπε ότι θα «ήθελε πολύ» να δει τη Ρωσία πίσω στην G7 (που θα την έκανε G8, αλλά ποιος μετράει): «Θα μου άρεσε πολύ να την έχω πίσω. Νομίζω ότι ήταν λάθος να τους πετάξουμε έξω», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την επομένη της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πούτιν. Το ίδιο είχε πει και στην πρώτη του θητεία. Αλλά αυτό ήταν πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

4. Αφήνει τον Πούτιν να κρατήσει πολλά ουκρανικά εδάφη: Ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, απέρριψε τον στόχο της Ουκρανίας να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014 ως «μη ρεαλιστικό». Αυτή η δήλωε πλήγωσε τη θέση της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε μελλοντική διαπραγμάτευση. Ο Χέγκσεθ έδωσε επίσης στον Πούτιν ακριβώς αυτό που ήθελε λέγοντας ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί ούτε στο ΝΑΤΟ.

5. ...Ακολούθησε η δήλωση ότι η Ρωσία κρατά πλέον «τα χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις: Ο ίδιος ο Τραμπ σημείωσε στη συνέχεια ότι η Ρωσία κρατά πλέον «τα χαρτιά» στις ειρηνευτικές συνομιλίες «επειδή έχει πάρει πολλά εδάφη».

6. Υποχώρησε στην επιθυμία του Πούτιν να μην υπάρχει αποστολή του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία: Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι όποια στρατεύματα από χώρες του ΝΑΤΟ υπηρετούν στην Ουκρανία δεν θα καλύπτονται από το «άρθρο 5» της συμμαχίας, το οποίο ορίζει ότι η επίθεση σε ένα μέλος είναι επίθεση σε όλα.

7. Απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία: Ο Χέγκσεθ ικανοποίησε μία ακόμη επιθυμία του Πούτιν.

8. Είπε στην Ευρώπη, η οποία βασίζεται στην αμερικανική προστασία από το 1945, να φροντίσει τον εαυτό της: Η Ρωσία ανησυχεί για πόλεμο με αμερικανικά στρατεύματα που θα την εμπόδιζαν από το να διεκδικήσει την παλιά της αυτοκρατορία. Δεν ανησυχεί τόσο πολύ όμως για έναν πόλεμο με τους Ευρωπαίους.

9. Διεξήγαγε άνευ όρων συνομιλίες με τη Ρωσία στη Σαουδική Αραβία: Ο Τραμπ έδωσε στον Πούτιν γενναιόδωρες παραχωρήσεις σχετικά με το ΝΑΤΟ και τα ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία πριν καν αρχίσουν οι συνομιλίες. Θα μπορούσε να απαιτήσει μια ρωσική κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών των δύο πλευρών. Δεν το έκανε. Στην πραγματικότητα, είναι προφανές ότι δεν υπήρχαν καθόλου προαπαιτούμενα.

10. Ίσως να μπορούσε να υπάρχει έστω ένας... Η ομάδα του Ζελένσκι αποκλείστηκε από τις συνομιλίες με τη Ρωσία: Το Κίεβο και οι σύμμαχοί του λένε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν συνομιλίες «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία». Δεν έδωσε σημασία σε αυτό.

11. Άφησε την Ευρώπη στο περιθώριο: Οι Βρυξέλλες διαμαρτύρονται συνεχώς ότι η Ευρώπη αποκλείεται από την ειρηνευτική διαδικασία. Η Αμερική δεν ενδιαφέρεται και ο Πούτιν είναι σύμφωνος με αυτό.

12. Υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι «ξεκίνησε» τον πόλεμο: Προφανώς ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ξεκίνησε τον πόλεμο. Η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά από τότε προσπαθεί να κατηγορήσει τον Ζελένσκι για αυτόν. Τώρα έχει κάνει τον Λευκό Οίκο να ισχυρίζεται το ίδιο.

13. Δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είναι ανίκανος: Ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Απλώς τυχαίνει αυτή να εξυπηρετεί τον σκοπό της Ρωσίας να υπονομεύσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι στο εσωτερικό της χώρας.

14. Και όλο αυτό τη στιγμή που δεν ασκεί κριτική στον Πούτιν.

15. Υποστήριξε ότι ο Πούτιν είναι αξιόπιστος και θέλει την ειρήνη: Ίσως ξέχασε όλες τις φορές που η Ρωσία ανέφερε ότι δεν πρόκειται να εισβάλει στην Ουκρανία.

16. Ζήτησε εκλογές στην Ουκρανία: Στη Ρωσία αρέσουν οι εκλογές σε γειτονικές χώρες, επειδή μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτές και προσπαθεί να εγκαταστήσει μια νέα κυβέρνηση στο Κίεβο πριν ακόμα και από την έναρξη του πολέμου. Ο Τραμπ λέει ότι ο Ζελένσκι πρέπει να προκηρύξει εκλογές το συντομότερο δυνατό. Το πρόβλημα είναι ότι διεξάγεται πόλεμος.

17. Απέσυρε τη χρηματοδότηση των παρατηρητών εκλογών και των υπηρεσιών κυβερνοχώρου: Μόνο στους ανθρώπους που είναι λάτρεις της ελεύθερης και δίκαιης δημοκρατίας αρέσει να παρακολουθούνται οι εκλογές για παρεμβάσεις, με αξιωματούχους να επιτηρούν την εκλογική διαδικασία. Ο Πούτιν δεν τους χρειάζεται ούτως ή άλλως.

18. Αποκάλεσε τον Ζελένσκι «δικτάτορα».

19. Στοχεύσει σε μελλοντικές «επενδυτικές» συμφωνίες ΗΠΑ-Ρωσίας: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών στο Ριάντ. Ένας κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Politico ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κοινά ενεργειακά έργα στην Αρκτική.

20. Εγκατέλειψε τις φιλοδημοκρατικές ΜΚΟ: Το Κρεμλίνο παραπονιέται εδώ και καιρό ότι οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ είναι μέτωπα των μυστικών υπηρεσιών που υποκινούν «έγχρωμες επαναστάσεις» στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της εξέγερσης του Μαϊντάν στην Ουκρανία το 2014. Η ομάδα του Τραμπ έχει τώρα κόψει όλη τη χρηματοδότηση σε προγράμματα υπέρ της δημοκρατίας στο πλαίσιο των προσπαθειών της να διαλύσει την USAID.

21. Καταπολέμηση της woke ατζέντας: Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό θέλει πραγματικά και ο Τραμπ και είναι μάλλον απλή σύμπτωση το ότι ο Πούτιν φαίνεται να συμμερίζεται παρόμοιες απόψεις σε θέματα όπως τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ.

22. Άσκησε κριτική στην Ευρώπη για τις αποτυχίες της στο μεταναστευτικό: Ο Τραμπ έχει πει ότι η Ευρώπη πρέπει να ανασυγκροτηθεί για να σταματήσει την ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση κατά της Ευρώπης στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια το περασμένο Σαββατοκύριακο. Είναι πιθανό όλο αυτό να έχει ικανοποιήσει του Πούτιν.

23. Ο Τζέι Ντι Βανς στήριξε τον Καλίν Τζεορτζέσκου στη Ρουμανία: Πράγματι, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε στο πλευρό του υποψηφίου που κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας πέρυσι μετά από μια ύποπτη υβριδική ρωσική παρέμβαση και μια εξαιρετικά αμφίβολη επιχείρηση επιρροής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανίας ανησύχησε τόσο πολύ που ακύρωσε το αποτέλεσμα των εκλογών.

24. ΕΠίθεση στη Γερμανία για το τείχος προστασίας της κατά της ακροδεξιάς: Ο Τζέι Ντι Βανς δεν μάσησε τα λόγια του. «Αν τρέχετε φοβούμενοι τους ίδιους τους ψηφοφόρους σας, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει η Αμερική για εσάς».

25. Υποστήριξη προς το ακροδεξιό AfD στις εκλογές της Γερμανίας: Ο καλύτερος δισεκατομμυριούχος φίλος του Τραμπ, ο Ίλον Μασκ, υποστήριξε ανοιχτά το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και την υποψήφιά του Άλις Βάιντελ για καγκελάριο στις εκλογές της Κυριακής. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το AfD θα καταγράψει το καλύτερο ποοστό της ιστορίας του. Πολλοί υποστηρικτές του AfD έχουν φιλικά αισθήματα προς τη Μόσχα. Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει για μια ρωσική εκστρατεία με στόχο τη διατάραξη των εκλογών.

26. Ο Μασκ υποστήριξε τον Νάιτζελ Φάρατζ στη Βρετανία: Φάρατζ έχει ιστορικό ευνοϊκών δηλώσεων για τον Πούτιν (κάτι που οι κεντρώοι αντίπαλοί του έχουν χρησιμοποιήσει για να του επιτεθούν).

27. Προσπάθησε να μη συμπεριληφθεί η φράση «ρωσική επίθεση» σε ανακοίνωση της G7 για την Ουκρανία.

28. Κέρδισε τις προεδρικές εκλογές: Εντάξει, αυτό ήταν αρχικά προς το συμφέρον του ίδιου του Τραμπ. Αλλά το Κρεμλίνο είναι σίγουρα ευχαριστημένο που ο Τραμπ κέρδισε την Κάμαλα Χάρις.

29. Τροποποίηση συντάγματος για τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα τον πείραζε τόσο πολύ αν το σύνταγμα της χώρας του τροποποιούνταν ώστε να τον αφήσει να παραμείνει για τρίτη θητεία στο αξίωμα. Ο Πούτιν το έχει ήδη κάνει αυτό στη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.