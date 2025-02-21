Οι ΗΠΑ παρέδωσαν στην Ουκρανία βελτιωμένη συμφωνία για τα ορυκτά

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε στην Ουκρανία ένα «βελτιωμένο» σχέδιο για συμφωνία για τα ορυκτά, αφού ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε την αρχική, προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αρκετοί σύμβουλοι του Ζελένσκι τον ενθάρρυναν να υπογράψει την επικαιροποιημένη πρόταση για να αποφύγει περαιτέρω σύγκρουση με τον Τραμπ και να επιτρέψει στον Αμερικανό πρόεδρο να δικαιολογήσει τη στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

«Υπήρξε σημαντική βελτίωση στο πρόσφατο σχέδιο και είναι σύμφωνο με την ουκρανική νομοθεσία», δήλωσε η πηγή.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάικ Βαλτς, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι ο Ζελένσκι πρέπει να «επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» σχετικά με το ζήτημα των ορυκτών.

«Αυτή είναι μια διαπραγμάτευση. Και σε μια διαπραγμάτευση, διαπραγματεύεσαι. Η Ουκρανία θέλει να διαπραγματευτεί για τα ορυκτά, οπότε το συζητάμε», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Ουκρανία διαθέτει σημαντικά αποθέματα σπάνιων γαιών, κρίσιμων για τις πιο προηγμένες τεχνολογίες. Συνολικά, η αξία των ορυκτών θα μπορούσε να ανέρχεται σε τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία για τα ορυκτά δεν συνδέεται ρητά με οποιαδήποτε διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά τα δύο ζητήματα συνδέθηκαν αυτή την εβδομάδα με δραματικό τρόπο.

Η ιδέα μιας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ τέθηκε αρχικά τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη.

Την περασμένη εβδομάδα, τρεις ώρες πριν από τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, με τον Ζελένσκι στο Κίεβο, ο Αμερικανός πρέσβης παρέδωσε ένα σχέδιο συμφωνίας για συνεργασία στην εξόρυξη ορυκτών.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι το 50% των εσόδων θα πήγαινε στις ΗΠΑ, ότι η συμφωνία θα υπαγόταν στη δικαιοδοσία δικαστηρίου της Νέας Υόρκης και ότι θα υπερίσχυε οποιασδήποτε άλλης εμπορικής συμφωνίας της Ουκρανίας, σύμφωνα με δύο πηγές που έλαβαν γνώση του κειμένου.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Μπέσεντ μετέφερε στον Ζελένσκι ότι ο Τραμπ επέμενε να το υπογράψει αμέσως. Ο Ζελένσκι απάντησε ότι δεν μπορούσε να υπογράψει μια συμφωνία που μόλις είχε λάβει.

Οι Ουκρανοί εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν περιλάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι τους επιβαλλόταν σε μια περίοδο που η Ουκρανία αποκλειόταν από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας για το μέλλον της.

Αλλά αιφνιδιάστηκαν επίσης όταν ο Τραμπ άρχισε να επιτίθεται δημόσια στον Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των ορυκτών.

«Ο Σκοτ Μπέσεντ πήγε εκεί και αντιμετωπίστηκε μάλλον αγενώς, γιατί ουσιαστικά του είπαν "όχι"», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Επέστρεψε με άδεια χέρια. Δεν υπέγραψαν το έγγραφο».

Λίγες μέρες αργότερα, όταν ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Μόναχο, του παρουσίασαν ένα λιγότερο δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης για την εξόρυξη ορυκτών, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο Ζελένσκι είπε στον Βανς και τον Ρούμπιο ότι δεν μπορούσε να υπογράψει, καθώς μια τέτοια συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, σύμφωνα με το ουκρανικό Σύνταγμα.

«Αυτό ήταν κάτι που δεν μας είχαν πει ποτέ πριν από εκείνη τη συνάντηση», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Δεν φάνηκε να ήταν καλή τη πίστει».

Η στάση του Ζελένσκι στη συμφωνία για τα ορυκτά ήταν ένα από τα ζητήματα που εξόργισαν τον Τραμπ και άλλους υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, επιδεινώνοντας τις ήδη υπάρχουσες εντάσεις λόγω της συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι προσπαθεί να «αναβιώσει» τη συμφωνία για τα ορυκτά.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ και συζήτησαν τη συμφωνία για τα ορυκτά, την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, την επιστροφή των αιχμαλώτων πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Μετά τη συνάντηση, ο Ζελένσκι εξέδωσε δήλωση ευχαριστώντας τις ΗΠΑ για τη βοήθειά τους και τη διακομματική υποστήριξη.



