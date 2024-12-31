Το Μιλάνο απαγορεύει το κάπνισμα και σε εξωτερικούς χώρους

Στο Μιλάνο, το να καπνίζει κανείς δεν θα αποτελεί σύντομα συνήθεια: η ιταλική πρωτεύουσα της μόδας και της οικονομίας αποφάσισε να απαγορεύσει το τσιγάρο στους εξωτερικούς χώρους από αύριο 1η Ιανουαρίου, μια πρώτη στην ιταλική χερσόνησο.

Σύμφωνα με τη «διάταξη για την ποιότητα του αέρα», που υιοθετήθηκε το 2020 από το Μιλάνο, «από την 1η Ιανουαρίου του 2025, η απαγόρευση καπνίσματος εκτείνεται σε όλους τους δημόσιους χώρους, μεταξύ αυτών στους δρόμους».

Μια απαγόρευση που δεν ευχαριστεί τον Μόργκαν Ίσακ, έναν καπνιστή, ο οποίος μίλησε στο AFPTV: «Ο νέος νόμος είναι υπερβολικός», είπε ο 46χρονος υδραυλικός.

«Συμφωνώ να μην καπνίζω στο εσωτερικό ή κοντά σε έναν ηλικιωμένο ή σε ένα παιδί, όμως το να απαγορεύουν το κάπνισμα έξω περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την ατομική ελευθερία, κατά την άποψή μου είναι υπερβολικό», εξήγησε ο ίδιος.

Αντιθέτως, η Στελίνα Μαρία Ρίτα Λομπάρντο, μια Μιλανέζα ηλικίας 56 ετών που εργάζεται σε ένα σχολείο, δήλωσε πως «συμφωνεί πλήρως» με το νέο μέτρο. Η ίδια δεν καπνίζει και θεωρεί ότι «το κάπνισμα δημιουργεί πολύ μεγάλη μόλυνση, σε μια εποχή όπου υποφέρουμε πολύ από την κλιματική αλλαγή».

Μια μονάχα εξαίρεση προβλέπεται: «οι απομονωμένοι χώροι όπου είναι δυνατό να τηρείται μια απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από άλλους ανθρώπους», κάτι που σε μια πόλη τόσο πυκνοκατοικημένη όσο το Μιλάνο θεωρείται αδύνατο, εκτός ίσως τη νύχτα. Το μέτρο δεν αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Στην περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης, ο παραβάτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 240 ευρώ.

Στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, απαγορευόταν ήδη το κάπνισμα από το 2021 στους δημόσιους χώρους με πράσινο, εκτός κι αν ήταν δυνατόν να τηρείται μια απόσταση ασφαλείας 10 μέτρων, στις παιδικές χαρές, στις στάσεις των λεωφορείων και τους σταθμούς ταξί, όπως και σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η πόλη του Μιλάνου, που περιβάλλεται από έναν πυκνό βιομηχανικό ιστό και καταγράφει συχνά υψηλά ποσοστά ρύπανσης λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στη μάχη κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πόσο μάλιστα ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2026.

Η Ιταλία έχει ριχτεί από το 1975 στη μάχη κατά του καπνίσματος με μια περιορισμένη απαγόρευση ιδίως στα δημόσια μέσα μεταφοράς. Το 1995, η απαγόρευση διευρύνθηκε στον δημόσιο τομέα και το 2005 σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους.

Σχεδόν ένας Ιταλός στους πέντε καπνίζει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της Ιταλίας (Istat) για το 2023 και 93.000 θάνατοι αποδίδονται κάθε χρόνο στο κάπνισμα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Συγκριτικά, σχεδόν τρεις Γάλλοι στους 10 καπνίζουν, έναντι 8% στη Σουηδία και 37% στη Βουλγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

