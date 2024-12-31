Από το Αφγανιστάν μέχρι την Ουκρανία, από τη Ρωσία στη Συρία, τον περασμένο χρόνο, προσωπικό, συμβασιούχοι και ανεξάρτητοι φωτογράφοι της Washington Post ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για να γίνουν μάρτυρες μιας ταραχώδους σειράς κρίσεων και συγκρούσεων.

Καθώς το 2024 πλησιάζει στο τέλος του, τέσσερις από αυτούς τους φωτογράφους - η Carolyn Van Houten, ο Lorenzo Tugnoli, ο Salwan Georges και η Carmen Yasmine Abd Ali - αναλογίζονται τις ιστορίες που κάλυψαν φέτος και τι έμαθαν από τη δουλειά τους.

Carolyn Van Houten - Αφγανιστάν

Η φωτογράφος Carolyn Van Houten ταξίδεψε στο Αφγανιστάν τον Μάιο και τον Νοέμβριο για να αναφέρει τις αλλαγές που επέφερε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο της χώρας.

«Κάθε μέρα γλιστρούσα στην αμπάγια μου, κάλυπτα το πρόσωπό μου και φορούσα χιτζάμπ. Έγινε σαν μια ιεροτελεστία να οδεύω από τη συνηθισμένη εκδοχή του εαυτού μου στην εκδοχή που χρειαζόμουν για να βρίσκομαι σε αποστολή στο πεδίο. Μόλις περνούσα τις πόρτες του γραφείου και έβγαινα στον κόσμο, έγινα μια σιωπηλή εκδοχή του εαυτού μου - μια εκδοχή που παρέμενε ήσυχη, απέφευγε την οπτική επαφή, δεν γελούσε και κρατούσε την κάμερά της κρυμμένη, για να βγάλει λίγες στιγμές, όταν η συνθήκη ήταν είτε αρκετά ασφαλής είτε αρκετά λαμπερή για να το ρισκάρει. Ευτυχώς, το Αφγανιστάν είναι γεμάτο στιγμές αρκετά λαμπρές.

«Το να εργάζεσαι στο Αφγανιστάν σημαίνει να είσαι δημιουργικός όσον αφορά τους περιορισμούς σου»

«Ενώ οι απαγορεύσεις στις γυναίκες ισχύουν, κατά καιρούς, διαφορετικά για μένα ως προνομιούχο Δυτικό, τα μειονεκτήματα του να είσαι γυναίκα φωτογράφος που εργάζεται στο Αφγανιστάν παραμένουν πολλά. Ωστόσο, ο κόσμος που άνοιξε μπροστά μου ως αποτέλεσμα της εργασίας μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς ήταν απίστευτος. Σε μια αξέχαστη μέρα, στάθηκα ως η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε εκατοντάδες άνδρες σε ένα τουρνουά buzkashi. Αντί να παρακολουθούν τις βίαιες συγκρούσεις που συμβαίνουν με τους έφιππους, εκατοντάδες άντρες με κοιτούσαν επίμονα. Καθώς προσπαθούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να κινηθώ χωρίς ένα σμήνος αγοριών να με ακολουθήσει. Μια άλλη μέρα, πλησιάσαμε σε ένα χωριό στο οποίο όλοι οι άντρες είχαν φύγει για γάμο. Επειδή δεν υπήρχε άντρας να συνοδεύσει τους άντρες συναδέλφους μου, μόνο σε εμένα επέτρεψαν να εισχωρήσω βαθιά μέσα στο χωριό με τις γυναίκες.

Η Sabar Bano, 45 ετών, περπατά μέσα από μια κατεστραμμένη περιοχή στο Baghlan του Αφγανιστάν, στις 6 Νοεμβρίου. Ο σύζυγός της πέθανε ενώ προσευχόταν για την επιβίωση όλων κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής πλημμύρας που σάρωσε το χωριό, σκοτώνοντας 13

«Το να εργάζεσαι στο Αφγανιστάν σημαίνει να είσαι δημιουργικός όσον αφορά τους περιορισμούς σου. Ωστόσο, οι στιγμές που μπορείτε να βγάλετε τη φωτογραφική μηχανή σας και να φτάσετε στη δουλειά αξίζουν τις μέρες προσπάθειας, κινδύνου και υπομονής που απαιτούνται συχνά για να φτάσετε εκεί».

Lorenzo Tugnoli - Δυτική Όχθη

Ο συμβασιούχος φωτογράφος Lorenzo Tugnoli πέρασε εβδομάδες το 2024 κάνοντας ρεπορτάζ στη Δυτική Όχθη, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επεκτείνει δραματικά το αποτύπωμα του Ισραήλ.

«Ταξίδεψα για πρώτη φορά στη Δυτική Όχθη το 2006 για να καλύψω τις παλαιστινιακές εκλογές. Από τότε, είδα πώς τα τείχη και τα σημεία ελέγχου άλλαξαν το τοπίο. Οι Παλαιστίνιοι περνούν ώρες σε σημεία ελέγχου ή ταξιδεύουν σε περίπλοκες διαδρομές για να φτάσουν σε κοντινά χωριά. Η γη τους είναι κατακερματισμένη από ισραηλινούς οικισμούς που έχουν εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της Δυτικής Όχθης, ενώ η βία των εποίκων έχει αυξηθεί και έχει ωθήσει πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα προγονικά εδάφη τους.

«Ως δημοσιογράφος, αισθάνομαι χρέος να αναδείξω τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον καταπιεσμένων ανθρώπων και να ρίξω φως στην πραγματικότητα»

«Αυτή η συνεχιζόμενη σύγκρουση δεν είναι εύκολο να καλυφθεί. Οι Παλαιστίνιοι υπομένουν την αδικία και την ταπείνωση για να εκτελέσουν απλές υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής. Γυναίκες και παιδιά σκοτώνονται σε αστικούς πολέμους που εξαπολύονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός συλλαμβάνει δύο αγόρια που κατηγορούνται ότι πέταξαν πέτρες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στη Χεβρώνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στις 20 Φεβρουαρίου. Τα αγόρια, ο Mohammed Rajabi, 15, και ο Amir Rajabi, 13, αφέθηκαν ελεύθεροι αργότερα την ίδια ημέρα

«Κάθε κατοχή είναι βάναυση και άδικη, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το δεις. Ως δημοσιογράφος, αισθάνομαι χρέος να αναδείξω τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον καταπιεσμένων ανθρώπων και να ρίξω φως στην πραγματικότητα».

Salwan Georges - Συρία

Ο φωτογράφος Salwan Georges πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες του 2024 στη Συρία, μια χώρα που κάποτε αποκαλούσε πατρίδα, αναφέροντας την πτώση του καθεστώτος του Bashar al-Assad.

Το περπάτημα στην παλιά πόλη ήταν σαν να κάνω ένα βήμα πίσω στο χρόνο - μου θύμισε ότι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις του πολέμου, η Δαμασκός διατηρεί την ψυχή της

«Η κάλυψη της Συρίας ως φωτογράφος ήταν τόσο σουρεαλιστική όσο και βαθιά προσωπική. Πέρασα στη χώρα μέσω της νότιας Τουρκίας λίγο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, μεταξύ των πρώτων δημοσιογράφων που είδαν τα επακόλουθα σε μεγάλες πόλεις που πρόσφατα κατείχε η συριακή αντιπολίτευση. Στο Χαλέπι, η ζωή φαινόταν να επιστρέφει προσεκτικά στους κανονικούς ρυθμούς - τα καταστήματα ανοίγουν ξανά, ο κόσμος γιορτάζει δίπλα στην εμβληματική ακρόπολη. Αλλά ανάμεσα στο Χαλέπι και τη Χάμα, η καταστροφή ήταν συγκλονιστική. Τα καμένα αυτοκίνητα και τα ερειπωμένα κτίρια έκαναν τις πόλεις σχεδόν αγνώριστες, ωστόσο οι άνθρωποι επέστρεψαν, περνώντας από τα ερείπια αναζητώντας τα σπίτια τους. Η Χάμα ήταν ιδιαίτερα στοιχειωμένη για μένα. Ήταν μια πόλη που είχα επισκεφτεί ως παιδί, ένα μέρος συνδεδεμένο με χαρούμενες αναμνήσεις. Ωστόσο, για τους ντόπιους, έφερε το βάρος της βίαιης σφαγής του καθεστώτος Άσαντ τη δεκαετία του 1980.

Οι Σύροι συγκεντρώνονται στην πλατεία Saadallah al-Jabiri κατά τη διάρκεια του εορτασμού νίκης στο Χαλέπι στις 13 Δεκεμβρίου που έγινε μετά τις πρώτες προσευχές της Παρασκευής μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ

«Για τους διεθνείς δημοσιογράφους, η Συρία ήταν από καιρό απρόσιτη. Οι απαγωγές ξένων δημοσιογράφων από το καθεστώς και η σφαγή ντόπιων ακτιβιστών κατέστησαν σχεδόν αδύνατο το ρεπορταζ από εκεί. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα την ευκαιρία να επιστρέψω στη δεύτερη πατρίδα μου. Το να φτάσω στη Δαμασκό ήταν μια συναισθηματική εμπειρία. Είναι η πόλη στην οποία μεγάλωσα κατά τα εφηβικά μου χρόνια, ένα μέρος που αγκάλιασε την οικογένειά μου όταν ήμασταν πρόσφυγες από το Ιράκ. Το περπάτημα στην παλιά πόλη ήταν σαν να κάνω ένα βήμα πίσω στο χρόνο - μου θύμισε ότι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις του πολέμου, η Δαμασκός διατηρεί την ψυχή της. Η μυρωδιά των μπαχαρικών, ο ήχος των πωλητών, η γενναιοδωρία των ανθρώπων της - αυτή η πόλη κουβαλά την ιστορία της με μια ανθεκτικότητα που πάντα με ενέπνεε. Ένιωθα σαν να επιστρέφω σπίτι σε ένα μέρος που αρνείται να αφήσει το πνεύμα του να σπάσει».

Carmen Yasmine Abd Ali - Γκάμπια

Η ανεξάρτητη φωτογράφος Carmen Yasmine Abd Ali ταξίδεψε πολλές φορές στην Γκάμπια καθώς το κοινοβούλιο της χώρας εξέταζε την ανατροπή της απαγόρευσης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων.

Το θάρρος αυτών των γυναικών, που μιλούν ανοιχτά παρά τις απειλές και τα πολιτιστικά ταμπού, είναι ένα ισχυρό σύμβολο δύναμης

«Η κάλυψη των ιστοριών του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Γκάμπια τον περασμένο χρόνο ήταν μια έντονη και συναισθηματική εμπειρία, είτε παρακολουθώντας έντονες συζητήσεις στο κοινοβούλιο είτε μεταδίδοντας την ήρεμη ανθεκτικότητα ακτιβιστών και επιζώντων, αντιμετωπίζοντας τόσο τις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις όσο και την επείγουσα ώθηση για την αλλαγή, μια κρίσιμη πρόκληση που αντηχεί πέρα ​​από τα σύνορα.

«Το θάρρος αυτών των γυναικών, που μιλούν ανοιχτά παρά τις απειλές και τα πολιτιστικά ταμπού, είναι ένα ισχυρό σύμβολο δύναμης και ανθεκτικότητας στον συνεχιζόμενο αγώνα για δικαιοσύνη και ισότητα.

Η Oumu Bah, που υπέστη περιτομή, ποζάρει στην αυλή όπου έκανε τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων της, όπως πληροφορήθηκε από τους προγόνους της, στο Wassu της Γκάμπια, στις 30 Αυγούστου

«Αυτές οι ιστορίες υπενθυμίζουν τη σημασία των γυναικείων φωνών που αμφισβητούν το status quo και σπάνε τη σιωπή που επιτρέπει στη βία κατά των γυναικών να συνεχιστεί παγκοσμίως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.