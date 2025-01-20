Τραμπ για μετανάστευση: «Θα σταματήσουμε την εισβολή»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Κυριακή να βάλει τέλος στην «εισβολή» που αποτελεί κατ’ αυτόν η παράνομη μετανάστευση, κάτι που δεν έπαψε να επαναλαμβάνει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης οπαδών του στην Ουάσιγκτον, παραμονή της ορκωμοσίας του.

«Θα σταματήσουμε την εισβολή», είπε ο κ. Τραμπ σε χιλιάδες οπαδούς του συγκεντρωμένους σε κλειστό γήπεδο και χώρο συναυλιών στην αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

