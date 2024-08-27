Το Μεξικό «παγώνει» τις σχέσεις του με την πρεσβεία των ΗΠΑ

Η μεξικανική κυβέρνηση αποφάσισε να «παγώσει» τις σχέσεις της με την πρεσβεία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος του Μεξικού, αφού ο Αμερικανός πρεσβευτής επέκρινε τη δικαστική μεταρρύθμιση που στηρίζεται από τον Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ.

«Υπάρχει μια παύση» είπε ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί. Διευκρίνισε ότι το «πάγωμα» των σχέσεων αφορά μόνο την πρεσβεία και όχι τις ΗΠΑ ως χώρα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρεσβευτής Κεν Σαλαζάρ είπε ότι η προτεινόμενη δικαστική μεταρρύθμιση συνιστά απειλή για τη μεξικανική δημοκρατία, με το επιχείρημα ότι το δικαστικό σώμα θα εκτεθεί στην επιρροή του οργανωμένου εγκλήματος ενώ θα διατρέξουν κίνδυνο και οι εμπορικές σχέσεις του Μεξικού με τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, ο Λόπες Ομπραδόρ απάντησε: «Ναι».

Αργά το βράδυ της Δευτέρας, μια επιτροπή της Κάτω Βουλής του Κογκρέσου ενέκρινε τις σαρωτικές αλλαγές που προωθούνται, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συζήτηση του νομοσχεδίου όταν θα ξεκινήσει η θητεία του νέου Κογκρέσου, τον επόμενο μήνα.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή προτείνεται, μεταξύ άλλων, να εκλέγονται από τη βάση οι περισσότεροι από 7.000 δικαστές και ειρηνοδίκες, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι στα δικαστήρια, που διαφωνούν με την πρόταση, προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Την πρόταση υπέβαλε τον Φεβρουάριο ο απερχόμενος πρόεδρος, ο οποίος έχει συγκρουστεί συχνά με το δικαστικό σύστημα. Εφόσον εγκριθεί, οι πρώτες εκλογές θα διεξαχθούν τον επόμενο Ιούνιο, για να αναδειχθούν τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου τα οποία ταυτόχρονα θα μειωθούν από 11 σήμερα, σε 9.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα καταργηθεί η προϋπόθεση να είναι οι υποψήφιοι Ανώτατοι Δικαστές άνω των 35 ετών και στο εξής θα απαιτείται να έχουν εμπειρία μόνο 5 ετών (από 10 σήμερα).

Ο Λόπες Ομπραδόρ επιμένει ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία επειδή το σημερινό σύστημα «δεν υπηρετεί τον λαό».

Η εκλεγμένη πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, που θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Οκτωβρίου, στηρίζει επίσης τη μεταρρύθμιση καθώς πιστεύει ότι θα δώσει ώθηση στη δημοκρατία και θα περιλαμβάνει μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν την εκλογή ικανών δικαστικών.

Πολλοί επενδυτές εκτιμούν ωστόσο ότι θα αποδυναμωθεί η δικαστική ανεξαρτησία και το κύρος του δικαστικού σώματος.

Σύμφωνα με αναλυτές, το κυβερνών κόμμα Morena και οι σύμμαχοί του θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων για να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το επόμενο Κογκρέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

