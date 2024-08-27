Αλβανία: 2 καταζητούμενοι για ξυλοδαρμό σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού

Δύο άτομα καταζητούνται μετά ξυλοδαρμό που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας, 26 Αυγούστου, σε ένα πολυτελές θέρετρο στην παραλιακή περιοχή της Παλάσας, κατα τη διάρκεια της συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Άγριο ξύλο κατά την διάρκεια της συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Παλάσα pic.twitter.com/phCR10jReJ August 27, 2024

Οι δύο καταζητούμενοι, ηλικίας 49 και 28 ετών, επιτέθηκαν με σκληρά αντικείμενα σε έναν 42χρονο, προκαλώντας του τραυματισμούς.

Ο καβγάς περιέλαβε αρκετούς, όπως φαίνεται και από τα βίντεo που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους, ντυμένοι στα μαύρα, γρονθοκοπούσαν έναν άντρα που φορούσε λευκό πουκάμισο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Σε κάποιο σημείο, ένας άλλος άνδρας σωριάστηκε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, με τους φίλους του να ζητούν νερό για να τον συνεφέρουν.

Η αστυνομία της Χιμάρας διεξάγει έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δύο υπόπτων που κατηγορούνται για την επίθεση.

Ο ένας έχει ήδη ταυτοποιηθεί μέσω των βίντεο του περιστατικού και καταζητείται. Η αστυνομία και η Εισαγγελία συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων ατόμων που εμπλέκονται στο επεισόδιο, με στόχο την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πηγή: https://www.himara.gr

