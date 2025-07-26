Το Μεξικό «καταδικάζει» την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Η μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ καταδίκασε χθες Παρασκευή την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το ένα τρίτο των κατοίκων δεν τρώει τίποτα για μέρες και ο υποσιτισμός καταγράφει ραγδαία αύξηση, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ).
«Προφανώς, καταδικάζουμε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή», τόνισε η πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ερωτηθείσα σχετικά με τον άμεσο κίνδυνο γενικευμένου λιμού, εναντίον του οποίου προειδοποιούν ο ΟΗΕ και ΜΚΟ.
Η κ. Σέινμπαουμ θύμισε πως η θέση του Μεξικού στο Μεσανατολικό είναι πως πρέπει να εξευρεθεί «ειρηνική» λύση «δυο κρατών». «Το Μεξικό μιλά και δρα για να οικοδομηθεί ειρήνη», επέμεινε.
Η μεξικανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ συμμετείχε προχθές Πέμπτη στην έκκληση 15 χωρών να τερματιστεί επειγόντως η έλλειψη τροφίμων στον παλαιστινιακό θύλακο, που προσυπέγραψαν, μεταξύ άλλων, η Βρετανία, η Νορβηγία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Σουηδία.
Το Μεξικό έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης από το 2012.
