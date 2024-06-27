Μαίνεται η δασική πυρκαγιά στην κομητεία Ντεσούτς, στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας, το πύρινο μέτωπο είχε εξαπλωθεί χθες Τετάρτη σε περισσότερα από 8.000 στρέμματα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης έλαβε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και υποχρέωσε τις τοπικές αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης των περιοχών που απειλούνταν άμεσα.

Ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός άνοιξε καταφύγιο για τη φιλοξενία των κατοίκων που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην κομητεία Ντεσούτς.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε κοντινή περιοχή, η οποία έκαψε περίπου 4.000 στρέμματα.

Gusty winds help spread fast-growing central Oregon wildfire and prompt evacuationshttps://t.co/Gdmk9a30ZE pic.twitter.com/tj32DbrVRF — The Washington Times (@WashTimes) June 27, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

