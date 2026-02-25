Συγκίνηση έχει σκορπίσει στο διαδίκτυο ένας νεαρός Ιάπωνας μακάκος, ο Παντς , τον οποίο εγκατέλειψε η μητέρα του και το ζωάκι βρήκε την στοργή και την ζεστασιά σε ένα κουκλάκι.

Ο Παντς δεν αποχωρίζεται εδώ και μήνες τον λούτρινο ουρακοτάγκο που του έδωσαν ως υποκατάστατο της μαμάς του, στον ζωολογικό κήπο της της Ιτσικάουα.

Πρόσφατα, μετά από περίπου 7 μήνες, οι υπεύθυνοι του πάρκου αποφάσισαν να αλλάξουν τον λούτρινο ουρακοτάγκο - που πλέον είχε σχεδόν ξεσκιστεί και καταβρομιστεί αφού ο Παντς τον κουβαλά παντού και πάντα μαζί του- με έναν ολόιδιο αλλά καινούριο.

Η αντίδραση του μικρού ουρακοτάγκου όταν ο υπάλληλος του πήρε τη «μαμά» του ήταν πολύ έντονη: επιτέθηκε στον φροντιστή του, αρπάζοντάς τον από το πόδι και προσπαθώντας να πάρει πίσω τον παλιό του λούτρινο.

Η ιστορία και οι συγκινητικές εικόνες του μικρού ουρακοτάγκου του έκαναν τον γύρο του κόσμου και τώρα ο πορτοκαλί λούτρινος ουρακοτάγκος των ΙΚΕΑ, «ξεπουλάει» .

Η IKEA χαρακτήρισε τον Παντς ως τον «πιο θλιμμένο πίθηκο στον κόσμο». Μάλιστα, στην ισπανική ιστοσελίδα της, η φωτογραφία δείχνει το λούτρινο παιχνίδι να αγκαλιάζει τον μικρό μακάκο, με την λεζάντα «η μαμά του Πάντς» (Mama de Punch).

Ο Παντς αντιμετώπισε δυσκολίες στην επικοινωνία του με τις άλλες μαϊμούδες, αλλά οι φύλακες του ζωολογικού κήπου λένε ότι αυτό είναι τμήμα της διαδικασίας εκμάθησης και ότι ο μικρός ενσωματώνεται σταθερά στην ομάδα.

«Νομίζω ότι θα έρθει μια ημέρα που δεν θα χρειάζεται πλέον το λούτρινο παιχνίδι του», εκτίμησε ο υπάλληλος του ζωολογικού κήπου, Κοσούκε Σικάνο.

