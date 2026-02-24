Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν να στρέψει την προσοχή μακριά από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας».

Νωρίτερα σήμερα, η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.