Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του Πούτιν να στρέψει την προσοχή μακριά από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία» είπε εκπρόσωπος της κυβέρνησης

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν να στρέψει την προσοχή μακριά από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας».

Νωρίτερα σήμερα, η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού (SVR) ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

