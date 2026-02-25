Ρεπορτάζ του CNN αποκαλύπτει πως δεκάδες συνεντεύξεις μαρτύρων στο FBI σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν λείπουν από τον τεράστιο όγκο των αρχείων που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνονται και τρεις καταθέσεις που σχετίζονται με την καταγγελία μιας γυναίκας πως την είχε κακοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από δεκαετίες.

Συγκεκριμένα, ένα αρχείο αποδεικτικών στοιχείων που δόθηκε στους δικηγόρους της συνεργάτιδας του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, περιλαμβάνει σειριακούς αριθμούς για περίπου 325 αρχεία με συνεντεύξεις μαρτύρων του FBI. Σύμφωνα με το CNN, περισσότερα από 90 αρχεία, δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο, δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στα αρχεία που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται τρεις μαρτυρίες που σχετίζονται με μια γυναίκα η οποία φέρεται να είπε στο FBI ότι ο Έπσταϊν την κακοποιούσε επανειλημμένα από την ηλικία των 13 ετών και είχε κατηγορήσει και τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ για σεξουαλική κακοποίηση.

Από το Δημοκρατικό Κόμμα αμφισβητείται έντονα κατά πόσο η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε τον νόμο που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν.

«Έχουμε μια επιζήσασα η οποία έχει προβεί σε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του προέδρου», δήλωσε στο CNN ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής. «Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά εγγράφων, και πιθανώς συνεντεύξεων, που το FBI πραγματοποίησε με την επιζήσασα και τα οποία έχουν χαθεί, στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση».

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι εμπλέκεται σε παράνομες πράξεις που αφορούν τον Έπσταϊν, ενώ ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις κατηγορίες εναντίον του προέδρου «ψευδείς», παραπέμποντας σε προηγούμενη δήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι «ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν ψευδείς και υπερβολικούς ισχυρισμούς εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε επίσης ότι έχουν διαγραφεί αρχεία, τονίζοντας πως τηρείται ο νόμος.

«Δεν έχουμε διαγράψει τίποτα, όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν παραδοθεί», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Τα έγγραφα που δεν κοινοποιήθηκαν ήταν είτε «αντίγραφα, εμπιστευτικά ή μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας», πρόσθεσε.

Είναι γνωστό ότι πολλά έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή έχουν αφαιρεθεί και προστεθεί στη συνέχεια.

Αρκετά θύματα του παιδεραστή χρηματιστή δήλωσαν επίσης πως αναζήτησαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου τις δικές τους καταθέσεις στο FBI, αλλά δεν τις βρήκαν.

Η καταγγελία κατά του Τραμπ

Σύμφωνα με τα αρχεία της υπόθεσης και όπως αναφέρει το CNN, μια γυναίκα τηλεφώνησε στην τηλεφωνική γραμμή του FBI και ανέφερε ότι είχε πέσει θύμα του Έπσταϊν στις 10 Ιουλίου 2019, λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του.

Δύο εβδομάδες αργότερα, πράκτορες του FBI την ανέκριναν στο γραφείο του δικηγόρου της. Η γυναίκα είπε στους πράκτορες ότι ο Έπσταϊν την είχε κακοποιήσει επανειλημμένα σε ένα σπίτι στη Νότια Καρολίνα, όπου είχε πάει για συνέντευξη babysitting. Η κακοποίηση ξεκίνησε όταν ήταν περίπου 13 ετών, κατήγγειλε η γυναίκα.

Σε ένα σημείο της συνέντευξης, όταν η γυναίκα έδειξε στους πράκτορες μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζονταν μαζί ο Τραμπ με τον Έπσταϊν, ο δικηγόρος ανέφερε πως η γυναίκα «ανησυχούσε για την εμπλοκή επιπλέον ατόμων, και συγκεκριμένα γνωστών, ενώ φοβόταν για αντίποινα», σύμφωνα με το έγγραφο.

Στο αρχείο αποδεικτικών στοιχείων της Μάξγουελ υπάρχει αναφορά ότι υπάρχουν τρία επιπλέον έγγραφα που σχετίζονται με το ίδιο θύμα και τα όσα ανέφερε στην κατάθεσή της στο FBI. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν περιλαμβάνεται στα δημοσιοποιημένα αρχεία.

Ο Γκαρσία δήλωσε ότι, με βάση τα μη επεξεργασμένα αρχεία που εξέτασε, η ίδια γυναίκα «έκανε σοβαρές κατηγορίες για τον πρόεδρο».

Ορισμένα από τα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία φαίνεται να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καταγγελία.

Σε παρουσίαση του FBI από το 2025 υπάρχουν «εξέχοντα ονόματα» που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, και μεταξύ αυτών η κατηγορία μιας γυναίκας, η ταυτότητα της οποίας έχει υποστεί επεξεργασία, ότι ο Τραμπ την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ και τη χτύπησε στο κεφάλι, αφού τους σύστησε ο Έπσταϊν.

Ένα άλλο αρχείο σημειώνει ότι η κατήγορος του Τραμπ είχε σχέση με τη Νότια Καρολίνα και ότι η πληροφορία στάλθηκε σε γραφείο του FBI για περαιτέρω έρευνα.



