Το Κόσοβο καταργεί, μονομερώς, τη βίζα για τους πολίτες Βοσνίας –Ερζεγοβίνης

Το Κόσοβο θα καταργήσει, μονομερώς, τις θεωρήσεις εισόδου για τους πολίτες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και θα επιτρέψει την είσοδο τους μόνο με αστυνομική ταυτότητα.

Αυτό ανήγγειλε ο πρωθυπουργός του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι από τη σύνοδο κορυφής της «Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια» που διεξάγεται σήμερα στη γερμανική πρωτεύουσα.

«Παρά το γεγονός ότι η διοικητική οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) εμποδίζει στο κοινοβούλιο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης την κατάργηση της βίζας για το Κόσοβο, επιθυμώ να διακόψω αυτήν την κατάσταση αβεβαιότητας. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου του 2025 η Δημοκρατία του Κοσόβου αποφάσισε, μονομερώς, να επιτρέψει την ελεύθερη είσοδο στη χώρα των πολιτών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μόνο με την αστυνομική τους ταυτότητα» ανακοίνωσε ο Κούρτι.

Σημειώνεται ότι από όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μόνο ανάμεσα στο Κόσοβο και τη Βοσνίας-Ερζεγοβίνη ισχύει ακόμη το καθεστώς θεωρήσεων εισόδου και αυτό διότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι των Σέρβων στο βοσνιακό κοινοβούλιο αρνούνται να δώσουν τη συγκατάθεση τους. Οι Σέρβοι στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη εμποδίζουν επίσης και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Το οξύμωρο αυτής της κατάστασης είναι ότι ενώ οι πολίτες του Κοσόβου δεν μπορούν χωρίς βίζα να ταξιδέψουν στη Βοσνία, μπορούν να εισέρχονται στη Σερβία ελεύθερα και μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.