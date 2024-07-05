Το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού (RN) στη Γαλλία είναι πιθανό να μην κατορθώσει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε η OpinionWay, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της καθημερινής επιχειρηματικής εφημερίδας Les Echos και δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η δημοσκόπηση δίνει στο RN έναν αριθμό μεταξύ 205 και 230 εδρών που είναι περισσότερες από τις έδρες του αριστερού Νέου Λαϊκού Μετώπου (NPF) με 145-175 έδρες, ενώ ακολουθούν οι κεντρώοι του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με 130-162 έδρες.

Για την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία απαιτούνται 289 έδρες.

Χθες, δημοσκόπηση της IFOP για το LCI και τη Le Figaro έδειχνε ότι ο Εθνικός Συναγερμός κερδίζει 210-240 έδρες, ένας αριθμός μικρότερος από τις 240-270 πριν από τις αποσύρσεις των υποψηφίων.

Το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας 170 έως 200 έδρες, μπροστά από τον κεντρώο συνασπισμό του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που λαμβάνει 95-125 έδρες. Οι συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι προβλέπεται να κερδίσουν 25-45 έδρες.

Επίσης, δημοσκόπηση της Harris Interactive προέβλεπε το RN να εξασφαλίσει 190-220 έδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

