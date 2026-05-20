Ο FAO προειδοποιεί: Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει αγροδιατροφικό σοκ

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ συνιστά να καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές και να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς εξαγωγών

FAO

Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενού του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε έξι έως δώδεκα μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO).

Ο FAO συνιστά, για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη, να «καθοριστούν εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, να επιδειχθεί μετριοπάθεια στους περιορισμούς των εξαγωγών, να προστατευτούν οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας και να συγκεντρωθούν αποθέματα για να απορροφηθεί η αύξηση του κόστους μεταφοράς».

Ήρθε η ώρα να "αρχίσουμε να εξετάζουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις", δήλωσε ο Μάσιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, σε ένα νέο podcast πού δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τον FAO, το παράθυρο για τη λήψη προληπτικών μέτρων κλείνει γρήγορα.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σε σχέση με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση... θα καθορίσουν εάν μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμών των τροφίμων θα ξεσπάσει σε έξι με 12 μήνες, εκτιμά επίσης η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ που έχει την έδρα της στη Ρώμη.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, που ακολουθεί τη μηνιαία εξέλιξη των διεθνών τιμών από ένα καλάθι προϊόντων τροφίμων τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το σοκ εξαπλώνεται σταδιακά: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, μετά πληθωρισμός των τροφίμων, υπενθυμίζει ο FAO.

Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έλευση του Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε ξηρασίες και να διαταράξει τα βροχομετρικά και θερμικά καθεστώτα σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με τον FAO.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο FAO συστήνει περισσότερα από είκοσι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως εναλλακτικές διαδρομές έναντι του Ορμούζ, δάνεια με προσιτούς όρους για τους αγρότες ή δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων.

