Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα είναι καλλιεργήσιμο, λέει ο FAO

Μόνο το 1,5% της γεωργικής γης στη Γάζα είναι πλέον καλλιεργήσιμο, επιτείνοντας τον κίνδυνο "γενικευμένου λιμού" στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με νεότερη δορυφορική αξιολόγηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Στην προηγούμενη αξιολόγησή του που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαΐου, ο FAO είχε δηλώσει ότι λιγότερο από το 5% της γεωργικής γης ήταν καλλιεργήσιμο και/ή προσβάσιμο, με βάση τα στοιχεία του UNOSAT, του δορυφορικού κέντρου των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση του ιδρύματος, στις 28 Ιουλίου, το 8,6% της γεωργικής γης στη Λωρίδα της Γάζας ήταν ακόμη προσβάσιμο, δηλαδή 13.010 στρέμματα, αλλά μόνο το 1,5% ήταν προσβάσιμο και δεν είχε καταστραφεί (2.320 στρέμματα).

"Η Γάζα βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού", δηλώνει ο γενικός διευθυντής του FAO, ο Κου Ντονγκγιού. "Οι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα όχι γιατί δεν υπάρχει τροφή, αλλά η πρόσβαση σε αυτήν έχει αποκλειστεί, τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα έχουν καταρρεύσει και οι οικογένειες δεν μπορούν πια να καλύπτουν τις πιο βασικές τους ανάγκες".

Ο Ντονγκγιού ζητεί "άμεση υποστήριξη για να αποκατασταθεί η τοπική παραγωγή τροφίμων και τα μέσα διαβίωσης", "μόνο μέσο αποφυγής των νέων ανθρώπινων απωλειών" και υπενθυμίζει ότι "το δικαίωμα στην τροφή είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα".

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η γεωργία αντιπροσώπευε περίπου το 10% της οικονομίας της Γάζας, περισσότεροι από 560.000 άνθρωποι (περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού) ζουν τουλάχιστον εν μέρει από τη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία ή την αλιεία, σύμφωνα με τον FAO.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.