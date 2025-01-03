Οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,1% το 2024 στον κόσμο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των παγκόσμιων τιμών των δημητριακών και της ζάχαρης, ανακοίνωσε ο παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO).

Ο δείκτης τιμών, που καταρτίζεται από τον εν λόγω οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος παρακολουθεί τη διακύμανση των διεθνών τιμών σε ένα καλάθι βασικών προϊόντων, υποχώρησε κατά 13,3% για τα δημητριακά σε σχέση με το 2023 και κατά 13,2% για τη ζάχαρη κατά την ίδια περίοδο.

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίσθηκαν εν μέρει από την άνοδο των τιμών των φυτικών ελαίων (+9,4%), των γαλακτοκομικών προϊόντων (4,7%, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών του βουτύρου) και των κρεάτων (2,7%).

Μετά τη μεγάλη άνοδο των τιμών των δημητριακών και κυρίως του σιταριού, η οποία καταγράφηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι τιμές δεν έπαψαν να μειώνονται και έχουν πλέον επιστρέψει στις προπολεμικές τιμές τους στις διεθνείς αγορές.

Η μείωση της τιμής της ζάχαρης οφείλεται κυρίως στις «εξαγωγές ρεκόρ της Βραζιλίας στη διάρκεια του έτους», καθώς και «στις θετικές προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς».

Παρά μια πολύ ελαφρά υποχώρηση το Δεκέμβριο, οι ετήσιες τιμές των ελαίων παρέμειναν υψηλές, λόγω κυρίως της ανόδου αυτής του φοινικελαίου σε ένα πλαίσιο «παγκόσμιας μείωσης της προσφοράς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.