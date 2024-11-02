Την «εξουδετέρωση» του διοικητή της μονάδας Nasser, της Χεζμπολάχ, υπεύθυνης για τον χειρισμό των πυραυλικών συστοιχιών και των εκτοξεύσεων πυραύλων προς το Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι IDF. «Ο Jafar Khacher Faor είναι νεκρός και μαζί του εξαλείφθηκε και ο διοικητής της μονάδας drones της οργάνωσης», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το Τελ Αβίβ θεωρεί ότι ο Faor ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για το ξεκίνημα των πυραυλικών επιθέσεων στο Ισραήλ, από τις 8 Οκτωβρίου 2023, την επομένη δηλαδή της εισβολής των ανδρών της Χαμάς.

ΟΗΕ: Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας

Ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο σήμερα το σημείο διέλευσης Αλ Κα Τζούσια μεταξύ Λιβάνου και Συρίας,, ο δεύτερος βομβαρδισμός αυτού του είδους μέσα σε σχεδόν μια εβδομάδα, με έναν αξιωματούχο του ΟΗΕ να κάνει λόγο για "δομές ανθρωπιστικής βοήθειας" που επλήγησαν.

Το συγκεκριμένο σημείο διέλευσης, που αποτέλεσε στόχο για πρώτη φορά στις 25 Οκτωβρίου, και απέκτησε καθοριστική σημασία για τη διέλευση των προσφύγων που διέφευγαν από τον πόλεμο στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, επλήγη ξανά από τη συριακή πλευρά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

"Μια νέα ισραηλινή επιδρομή έπληξε το σημείο διέλευσης Τζούσια, μέσω του οποίου πολλοί Λιβανέζοι και Σύροι περνούν από τον Λίβανο στη Συρία", δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι σε μήνυμά του στην πλατφόρμα X.

"Δομές ανθρωπιστικής βοήθειας επλήγησαν επίσης. Η διαφυγή έχει γίνει δύσκολη και επικίνδυνη (όπως και η μέριμνα γι αυτούς που φεύγουν) καθώς ο πόλεμος συνεχίζει να εξαπλώνεται", δήλωσε.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ που εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία, επιβεβαίωσε ότι δύο ισραηλινά πλήγματα χτύπησαν το σημείο διέλευσης από τη συριακή πλευρά.

Το πρώτο ισραηλινό πλήγμα στα τέλη Οκτωβρίου οδήγησε στη μείωση της κυκλοφορίας κατά 90% στο σημείο διέλευσης.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου ώθησε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους, κυρίως Σύρους, να εγκαταλείψουν τον Λίβανο για να βρουν καταφύγιο στη Συρία, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία είχε ήδη πραγματοποιήσει μια επιδρομή στις 4 Οκτωβρίου στον ανατολικό Λίβανο κοντά στο σημείο διέλευσης Μάσνα με τη Συρία, κόβοντας την κύρια οδική αρτηρία μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Λίβανος και η Συρία συνδέονται με έξι σημεία διέλευσης. Ωστόσο υπάρχουν και δεκάδες παράνομα περάσματα και άτυπες διαδρομές που διασχίζουν τα μακρά, πορώδη σύνορα.

Τα σημεία διέλευσης στη επαρχία Χομς της κεντρικής Συρίας - όπου βρίσκεται η Τζούσια - δεν απέχουν πολύ από την πόλη Αλ Κουσάιρ, που θεωρείται σημαντική ζώνη επιρροής της Χεζμπολάχ, η οποία παρενέβη στον πόλεμο στη Συρία για να υποστηρίξει τις δυνάμεις του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Επιβεβαιώνοντας στις 25 Οκτωβρίου τον βομβαρδισμό σε "υποδομές του συνοριακού φυλακίου" Αλ Κα Τζούσια, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ "σχεδίαζε να μεταφέρει όπλα μέσω του σημείου διέλευσης".

Από τις 23 Σεπτεμβρίου, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο μετρούν περισσότερους από 1.900 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στα στοιχεία του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

