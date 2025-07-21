Το Κίεβο ζητεί επιπλέον 5 δισ. ευρώ για την παραγωγή όπλων

Η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι χρειάζεται επιπλέον στρατιωτική βοήθεια ύψους άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, φέτος, προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγή όπλων.

Η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την κατασκευή περισσότερων τηλεχειριζόμενων drones, μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης και όπλων μεγάλου βεληνεκούς, δήλωσε ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντένις Σμιχάλ σε τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (UDCG) – της αποκαλούμενης Ομάδας Ραμστάιν.

Σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Σμίχαλ ζήτησε από τους συμμάχους να διαθέσουν άμεσα στο Κίεβο κεφάλαια που προορίζονταν για την επόμενη χρονιά.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ολεξάντρ Σίρσκι απηύθυνε επίσης έκκληση για αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας. «Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε επειγόντως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συναφών πυραύλων, όπλα μεγάλου βεληνεκούς, βλήματα πυροβολικού, θωρακισμένα οχήματα, εξοπλισμό για επιχειρήσεις εκκένωσης, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ραντάρ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα», δήλωσε ο στρατηγός Σίρσκι, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται κοινή προσπάθεια για να τερματιστούν οι ρωσικές επιθέσεις.

Στην 29η συνεδρίαση της UDCG εκπροσωπήθηκαν 50 χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τους ρώσους εισβολείς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

