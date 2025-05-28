Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα γνωρίζει σε δύο εβδομάδες αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «παίζει μαζί μας» και προειδοποίησε για αλλαγή στη στάση του, αν η Ρωσία δεν είναι σοβαρή για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Δεν μπορώ να πω αν ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Θα το μάθουμε σύντομα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θα έχουμε διαφορετική αντίδραση αν ο Πούτιν χειραγωγεί τις ΗΠΑ» ενώ δήλωσε και απογοητευμένος για ότι έχει συμβεί στην Ουκρανία. «Οι δηλώσεις μου για τη Ρωσία μιλούν δυνατά», σημείωσε.

Ακόμη, δήλωσε ότι θα καθίσει στο τραπέζι με τους προέδρους Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν, αν χρειαστεί. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. «Θα μάθουμε αν μας χειραγωγεί ή όχι, και αν το κάνει, θα αντιδράσουμε λίγο διαφορετικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Σε ερώτηση για το γιατί δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, απάντησε ότι δεν θέλει να χαλάσει μια πιθανή συμφωνία. «Αν νομίζω ότι είμαι κοντά σε μια συμφωνία, δεν θέλω να τη χαλάσω κάνοντας κάτι τέτοιο».

«Οι ΗΠΑ εργάζονται για τις παραδόσεις τροφίμων στη Γάζα»

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι η κυβέρνησή του εργάζεται για την επιτάχυνση των παραδόσεων τροφίμων στους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα. «Ασχολούμαστε με την όλη κατάσταση στη Γάζα. Φέρνουμε τρόφιμα στους κατοίκους της Γάζας. Είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να οριστικοποιήσει το συντομότερο δυνατό την Τετάρτη μια νέα γραπτή συμφωνία που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια πιθανή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε ένας ανώτερος σύμβουλος στους δημοσιογράφους.

«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αποστολή ενός νέου εγγράφου με όρους που ελπίζουμε ότι θα παραδοθεί αργότερα σήμερα», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. «Ο πρόεδρος θα το εξετάσει. Και έχω πολύ καλά αισθήματα για την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης λύσης και προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, μιας ειρηνικής λύσης αυτής της σύγκρουσης». Ο Γουίτκοφ έκανε τις δηλώσεις αυτές στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ λέει ότι είπε στον Νετανιάχου να μην προβεί σε δράσεις εναντίον του Ιράν

Ανέφερε ακόμη ότι προειδοποίησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν.

«Του είπα ότι θα ήταν ακατάλληλο να κάνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, επειδή είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση τώρα», δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας: «Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία».

«Οποιαδήποτε συμφωνία TikTok δεν θα αντικατοπτρίζει τη συμφωνία Nippon-US Steel»

Σημείωσε ακόμη ότι οποιαδήποτε συμφωνία διάσωσης του TikTok από την απαγόρευση στις ΗΠΑ θα είναι διαφορετική από την αναμενόμενη συμφωνία μεταξύ της ιαπωνικής Nippon Steel και της U.S. Steel.

Ο Τραμπ δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι η Κίνα θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε συμφωνία για το TikTok.

«Το Χάρβαρντ θα πρέπει να έχει ίσως ένα ανώτατο όριο 15% για τους ξένους φοιτητές»

Στο μεταξύ, δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ θα πρέπει να έχει ανώτατο όριο 15% στον αριθμό των ξένων φοιτητών που δέχεται και ότι πρέπει να δείξει στην κυβέρνηση τον τρέχοντα κατάλογο των φοιτητών από άλλες χώρες.

«Το Χάρβαρντ πρέπει να συμπεριφερθεί σωστά. Το Χάρβαρντ αντιμετωπίζει τη χώρα μας με μεγάλη ασέβεια» δήλωσε ο Τραμπ.

Φορολογικό νομοσχέδιο και η κριτική του Μασκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι θα προβεί σε διαπραγματεύσεις για το φορολογικό νομοσχέδιο και ότι δεν είναι ευχαριστημένος με ορισμένες πτυχές του.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ επέκρινε το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι αποτρέπει τις προσπάθειές του να συρρικνώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ. «Θα διαπραγματευτούμε αυτό το νομοσχέδιο και δεν είμαι ευχαριστημένος από ορισμένες πτυχές του, αλλά είμαι ενθουσιασμένος από άλλες πτυχές του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο Τραμπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης σε άνδρες που καταδικάστηκαν για συνωμοσία με σκοπό την απαγωγή του κυβερνήτη του Μίσιγκαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο απονομής χάρης στους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν το 2022 ως επικεφαλής συνωμοσίας για την απαγωγή της κυβερνήτη του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ.

«Θα ρίξω μια ματιά σε αυτό. Έχει τεθεί υπόψη μου. Παρακολούθησα τη δίκη», απάντησε ο Τραμπ όταν τον ρώτησαν αν εξετάζει το ενδεχόμενο απονομής χάρης.

Πηγή: skai.gr

