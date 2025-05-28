Η Μόσχα κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στο Βερολίνο, στον απόηχο της ανακοίνωσης για κοινή παραγωγή όπλων μακράς εμβέλειας με την Ουκρανία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έκανε λόγο περί άμεσης εμπλοκής της Γερμανίας στη σύγκρουση, δηλώνοντας ότι η συμμετοχή της στον πόλεμο είναι πλέον «προφανής». Οι δηλώσεις του συνιστούν έμμεση αλλά σαφή προειδοποίηση προς τη Γερμανία.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι τα σχέδια της Γερμανίας να αναπτύξει από κοινού με την Ουκρανία πυραύλους μακράς εμβέλειας, καθώς και η αποστολή γερμανικών αρμάτων μάχης στο Κίεβο, αποδεικνύουν πως το Βερολίνο έχει ήδη καταστεί «συμμέτοχο» στον πόλεμο.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα επιβάλει κανέναν περιορισμό στην εμβέλεια των πυραύλων που θα παραχθούν στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας.

Σε δηλώσεις του σε Ρώσο δημοσιογράφο κρατικής τηλεόρασης, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι οι αποφάσεις του Βερολίνου «οξύνουν τις εντάσεις» και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι «υπεύθυνοι πολιτικοί» στη Γερμανία «θα βγάλουν τα σωστά συμπεράσματα και θα σταματήσουν την παράνοια». Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Μόσχα πρότεινε στο Κίεβο να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου.

Παράλληλα, σε διάσκεψη για την ασφάλεια στη Μόσχα, ο Λαβρόφ χαρακτήρισε την πρόθεση της Γερμανίας να χτίσει τον «ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» ως μια «πολύ ανησυχητική» εξέλιξη.

Οι δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ συνιστούν σαφή κλιμάκωση της ρητορικής της Μόσχας και αποτελούν έμμεση αλλά σοβαρή απειλή προς τη Γερμανία, με ευρύτερο αποδέκτη ολόκληρη τη Δύση. Η Ρωσία, ήδη από την αρχή της εισβολής στην Ουκρανία, έχει διαμηνύσει ότι η υποστήριξη τρίτων χωρών προς το Κίεβο, είτε με την αποστολή όπλων είτε με την εκπαίδευση προσωπικού, ισοδυναμεί με εμπλοκή στον πόλεμο.

Ορισμένα από τα προηγμένα οπλικά συστήματα με τα οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας προμήθευσαν το Κίεβο κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου συνοδεύονταν από περιορισμούς ως προς την εμβέλεια και τους στόχους — ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα. Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν από τον φόβο ότι εάν τα όπλα πλήξουν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος, το Κρεμλίνο θα μπορούσε να απαντήσει στρατιωτικά εναντίον της χώρας που τα προμήθευσε, προκαλώντας έτσι την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη μεγαλύτερη σύρραξη που έχει γνωρίσει η Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προβεί σε άμεσες και ιδιαίτερα σκληρές απειλές κατά της Δύσης, κάνοντας λόγο για κόκκινες γραμμές που αν παραβιαστούν θα υπάρξουν συνέπειες για τις χώρες-συμμάχους της Ουκρανίας.

