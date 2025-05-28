Πόσο δουλεύουν τελικά οι Γερμανοί;

Αποτελεί ένα κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς ή τουλάχιστον του χριστιανοδημοκρατικού κομματιού της, αφού σίγουρα δεν ταιριάζει ως επιχείρημα στο κλασικό «φιλεργατικό» προφίλ που προσπαθεί να διατηρεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Οι Γερμανοί πρέπει να δουλέψουν περισσότερο. Το είπε ο ίδιος ο καγκελάριος, το επανέλαβε ο γραμματέας του κόμματος Κάρστεν Λίνεμαν και ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γενς Σπαν. Παρουσιάζεται περίπου ως η μαγική λύση, κάτι σαν πανάκεια για την ασθενική γερμανική οικονομία που μοιάζει να μην μπορεί να ξεκολλήσει με τίποτα από τη στασιμότητα.

Στην πραγματικότητα, οι Γερμανοί δουλεύουν λιγότερο από άλλους Ευρωπαίους, για παράδειγμα από τους Έλληνες. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομίας της Κολωνίας (IW) που επεξεργάστηκε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, οι Έλληνες δουλεύουν 136 ώρες περισσότερες τον χρόνο, δηλαδή 1.172 έναντι των 1.036 των Γερμανών. Πάντως αν συγκριθούν με τους Γάλλους (1.026 ώρες) και τους Βέλγους (1.021 ώρες), είναι λίγο πιο εργατικοί. Οι πιο «δουλευταράδες» Ευρωπαίοι, σύμφωνα πάντα με το Ινστιτούτο, είναι οι Τσέχοι με 1.326 ώρες ετησίως και οι Πολωνοί με 1.304.

Όλοι δουλεύουν περισσότερο

Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι σε αντίθεση με την πολυσυζητημένη εικόνα περί «ισορροπίας» εργασιακής και «υπόλοιπης» ζωής, τις συζητήσεις για μείωση του ωραρίου και τα περιστασιακά «πειράματα» με τις τέσσερις εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, παντού οι ώρες εργασίας παρουσιάζουν αύξηση μέσα στην δεκαετία 2013-2023. Στη Γερμανία ωστόσο κατά μόλις 2%, ενώ στην Ελλάδα κατά 21%. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες αναγκάστηκαν να «προσπεράσουν» τους Γερμανούς σε ώρες δουλειάς, εξαιτίας της καθίζησης και στη συνέχεια καθήλωσης των μισθών.

Ή, όπως παρατήρησε ο γνωστός Γερμανός δημοσιογράφος Φρίντριχ Κούπερσμπους, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά, επειδή ένας μισθός δεν τους φτάνει για να επιβιώσουν.

Πάντως η αύξηση των εργατοωρών είναι κάτι που παρατηρείται με μεγαλύτερη ένταση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ουγγαρία +24%, Πολωνία +23%) και του Νότου (Ισπανία +15%, Ιταλία +13%). Η μόνη χώρα στην οποία ο χρόνος εργασίας μειώθηκε μέσα στη δεκαετία είναι η Αυστρία (-2%).

Γιατί η εργασία δεν είναι ελκυστική

«Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο συνθηκών υπό τις οποίες η επέκταση του ατομικού ωραρίου εργασίας θα γίνει ελκυστική», λέει ο ειδικός για θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας του IW, Χόλγκερ Σέφερ, σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, σε σχετικό άρθρο του. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, ένα σημαντικό πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η υψηλή φορολόγηση της εργασίας από ένα σημείο και πάνω αποτελεί αντικίνητρο για περισσότερη εργασία.

Συνολικά πάντως για την οικονομία της χώρας και τον παραγόμενο «πλούτο» το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν στη σύνταξη και η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Από το 2024 και έπειτα παρατηρείται μια φθίνουσα πορεία των συνολικών ωρών εργασίας στη χώρα και η πολιτική θα χρειαστεί να βρει τρόπους για να φρενάρει αυτή την εξέλιξη, όπως υποστηρίζει.

Βεβαίως δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η καταγραφή αυτή είναι καθαρά ποσοτική. Δεν μετρά δηλαδή την αποδοτικότητα της εργασίας, ούτε το κόστος που μπορεί να επιφέρει μεσοπρόθεσμα η εντατικοποίηση της εργασίας για πολλούς απασχολούμενους. Αλλά για αυτό υπάρχουν άλλες μελέτες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.