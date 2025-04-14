Tις ανησυχίες του για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων στην Τουρκία, μετά τη φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, και τις εκατοντάδες συλλήψεις που ακολούθησαν με τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Reuters.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, ο Αλέν Μπερσέ, δήλωσε ότι το πρόβλημα της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα παγκόσμιο φαινόμενο, προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο δεν έχει συγκεκριμένη θέση για έρευνες που διεξάγονται εις βάρος πολλών στελεχών της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Ο Ιμάμογλου προφυλακίστηκε τον περασμένο μήνα εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες για διαφθορά, μια κίνηση που πυροδότησε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις έπειτα από πάνω από μια δεκαετία στη χώρα, με φοιτητές, κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλους να χαρακτηρίζουν τη φυλάκιση του δημάρχου πολιτική και αντιδημοκρατική απόφαση. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε τον Ιμάμογλου τον περασμένο μήνα ως υποψήφιό του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα, οι οποίες έχουν αραιώσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ήταν ως επί το πλείστον ειρηνικές, αλλά σχεδόν 2.000 άτομα συνελήφθησαν και πολλοί προφυλακίστηκαν εν αναμονή της δίκης τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters στο περιθώριο του Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, ο Μπερσέ τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφή με τουρκικές αρχές και αξιωματούχους της αντιπολίτευσης προκειμένου να επισημάνει τις αρχές των δημοκρατικών αξιών.

«Θέλω να καταγράψω εδώ τη σημασία του σεβασμού κάθε στοιχείου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του λόγου», είπε.

Η Τουρκία είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το CHP, καθώς και οργανώσεις δικαιωμάτων και ορισμένες δυτικές δυνάμεις, υποστηρίζουν ότι η δίωξη του Ιμάμογλου είναι μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το δικαστικό σώμα κατά εκλογικών αντιπάλων του Ερντογάν - κατηγορίες που η κυβέρνηση αρνείται.

Η Μάρτα Κος, η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στο Φόρουμ της Αττάλειας λόγω ανησυχιών για τη φυλάκιση του Ιμάμογλου.

Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ, αν και η ενταξιακή διαδικασία έχει παγώσει εδώ και δεκαετίες.

Ο Μπερσέ τόνισε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης θέλει να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα με την Τουρκία με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο.

Η δημοκρατική οπισθοδρόμηση είναι μια «τεράστια πρόκληση» παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, και το Συμβούλιο εργάζεται για ένα «νέο δημοκρατικό σύμφωνο» για να την αντιμετωπίσει, είπε.

«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση ως παγκόσμιο φαινόμενο», είπε ο επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης. «Καθώς η Τουρκία είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα ήταν αδύνατο χωρίς αυτήν να εξετάσουμε από κοινού την ανάπτυξη της δημοκρατικής ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

