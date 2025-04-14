Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε καρτοκινητά τηλέφωνα μια χρήσης και απλούς φορητούς υπολογιστές σε ορισμένα στελέχη που πρόκειται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο κατασκοπείας, ένα μέτρο που μέχρι πρότινος εφαρμοζόταν μόνο σε ταξίδια προς την Κίνα.

Σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται τέσσερις πηγές, οι Επίτροποι και οι ανώτατοι αξιωματούχοι που θα μεταβούν στις εαρινές συνόδους του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα έχουν λάβει σχετικές οδηγίες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα μέτρα αυτά είναι παρόμοια με εκείνα που εφαρμόζονται σε ταξίδια στην Ουκρανία και την Κίνα, όπου απαγορεύεται η μεταφορά του συνήθους τεχνολογικού εξοπλισμού λόγω φόβων για παρακολούθηση από Ρωσία ή Κίνα.

«Ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα της Επιτροπής», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Η κίνηση υπογραμμίζει το πόσο έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει την Ε.Ε. ότι δημιουργήθηκε για να «εκμεταλλευτεί τις ΗΠΑ», ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ύψους 20% στις εξαγωγές της Ε.Ε., ποσοστό που στη συνέχεια μείωσε κατά το ήμισυ για διάστημα 90 ημερών.

Ταυτόχρονα, έχει κάνει ανοίγματα προς τη Ρωσία, άσκησε πιέσεις στην Ουκρανία να παραδώσει τον έλεγχο των περιουσιακών της στοιχείων, αναστέλλοντας προσωρινά τη στρατιωτική βοήθεια, ενώ απείλησε με άρση των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε την ΕΕ να ανοίξει τη συζήτηση για αύξηση των εξοπλισμών.

«Η διατλαντική συμμαχία έχει τελειώσει», δήλωσε ένας πέμπτος αξιωματούχος της Ε.Ε.

Οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για πολλούς τομείς και οι δύο πλευρές ενδεχομένως να επιδίωκαν τη συλλογή πληροφοριών η μία για την άλλη.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε., Μάρος Σέφκοβιτς, συναντάται για συνομιλίες με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, σε μια προσπάθεια επίλυσης της εμπορικής διαμάχης.

Η Ε.Ε. έχει καθυστερήσει την εφαρμογή των αντίμετρων σε εξαγωγές των ΗΠΑ ύψους €21 δισ., που είχαν εγκριθεί λόγω των αμερικανικών δασμών στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατακρίνει την Ε.Ε. για τις ρυθμίσεις σε αμερικανικές τεχνολογικές της εταιρείες, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και αλλοιώνουν τα αποτελέσματα εκλογές.

Τρεις Επίτροποι θα μεταβούν στην Ουάσιγκτον για τις συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας από τις 21 έως τις 26 Απριλίου: ο Επίτροπος Οικονομίας Valdis Dombrovskis, η επικεφαλής των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Maria Luís Albuquerque και ο αρμόδιος για την αναπτυξιακή βοήθεια Jozef Síkela.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι οι οδηγίες ασφαλείας επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες. Ανέφερε ότι η διπλωματική υπηρεσία της Ε.Ε. συμμετείχε, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους ενημερώσεις.

Αξιωματούχοι δήλωσαν πως οι νέες οδηγίες προς όλους όσους ταξιδεύουν στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν σύσταση να απενεργοποιούν τα τηλέφωνά τους στα σύνορα και να τα τοποθετούν σε ειδικές θήκες προστασίας από πιθανές παρακολουθήσεις, όταν δεν τα επιβλέπουν.

Ένας πρόσθετος κίνδυνος στις ΗΠΑ είναι το δικαίωμα των συνοριακών αρχών να κατάσχουν τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές των επισκεπτών και να ελέγχουν το περιεχόμενό τους.



Πηγή: skai.gr

