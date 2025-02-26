Τα ευρήματα της τοξικολογικής του Liam Payne

Η τοξικολογική έκθεση του Liam Payne «φέρνει στο φως» συγκλονιστικές νέες λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατο του.

Οπως αποδεικνύεται ο σταρ των One Direction, είχε στο αίμα του την τριπλάσια- από το νόμιμο όριο για οδήγηση στις ΗΠΑ- ποσότητα αλκοόλ τη στιγμή του θανάτου του, μετά από πτώση από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες τον περασμένο Οκτώβριο.

Η Εισαγγελία της χώρας είναι έτσι σε θέση να έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα γύρω από τις συνθήκες κατά τις οποίες ο 31χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας, ο Πέιν υπέκυψε σε πολλαπλούς τραυματισμούς έχοντας υψηλά επίπεδα αλκοόλ και κοκαΐνης στον οργανισμό του.

Η αυτοψία είχε επισημάνει ότι ο θάνατος προκλήθηκε από πολλαπλά τραύματα και εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία.

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε ότι ο μουσικός είχε συγκεντρώσεις αλκοόλ έως και 2,7 γραμμάρια ανά λίτρο στο αίμα τη στιγμή του θανάτου, συν μεταβολίτες κοκαΐνης, μεθυλεργονοβίνης, βενζοϋλεκγονίνης, κοκααιθυλενίου και του φαρμάκου σερτραλίνη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι με επίπεδα αλκοόλ 2,7 γραμμάρια ανά λίτρο, στο αίμα, που ισοδυναμεί με 0,27%, μπορεί να εμφανιστούν σοβαρή σύγχυση και αποπροσανατολισμός στον άνθρωπο.

Συγκεντρώσεις που ξεπερνούν το 0,3% θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση, ενώ οτιδήποτε πάνω από 0,4% ενέχει θανατηφόρο κίνδυνο.

Προηγούμενες αναφορές είχαν επισημάνει την παρουσία κοκαΐνης και αντικαταθλιπτικών στην κυκλοφορία του αίματος του Payne.

Η συνεχιζόμενη ποινική έρευνα για τον θάνατο του είχε, υπενθυμίζεται, σημαντικές εξελίξεις το προηγούμενο διάστημα καθώς φίλος του αλλά και τέσσερα ακόμη άτομα αντιμετώπισαν κατηγορίες.

Ωστόσο, οι δικαστές του εφετείου απάλλαξαν πρόσφατα τρεις από αυτούς, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

