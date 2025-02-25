Iσραήλ: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης προτείνει η Αίγυπτος να αναλάβει την Γάζα

Ο αρχηγός της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ πρότεινε σήμερα η Αίγυπτος να αναλάβει την ευθύνη της Λωρίδας της Γάζας για οκτώ χρόνια, μόλις ο πόλεμος τελειώσει, με αντάλλαγμα μια σημαντική ελάφρυνση του χρέους της.

«Η λύση συνίσταται στο να εμπιστευτούμε στην Αίγυπτο τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας για ένα διάστημα 8 ετών, με μία δυνατότητα παράτασης έως τα 15 έτη», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ ενώπιον ενός think tank στην Ουάσινγκτον.

«Την ίδια ώρα, το εξωτερικό χρέος της θα αποπληρωθεί από τη διεθνή κοινότητα και τους περιφερειακούς συμμάχους», συμπλήρωσε.

«Η Αίγυπτος θα διευθύνει μία ειρηνευτική δύναμη σε συνεργασία με τα κράτη του Κόλπου και τη διεθνή κοινότητα για τη διαχείριση και την ανοικοδόμηση της Γάζας», που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, τον οποίο προκάλεσε η επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου του 2023, συνέχισε ο Λαπίντ.

Αυτό θα επιτρέψει, υπογράμμισε, να δημιουργηθούν οι συνθήκες μιας «αυτοδιαχείρισης» στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία ελέγχει αυτήν τη στιγμή η Χαμάς, που θα πρέπει να «αποστρατικοποιηθεί πλήρως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

