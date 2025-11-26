Το ιταλικό κοινοβούλιο ομόφωνα αναγνωρίζει τη γυναικοκτονία ως ξεχωριστό και διακριτό αδίκημα

Το ιταλικό κοινοβούλιο ψήφισε χθες ομόφωνα να αναγνωρισθεί η γυναικοκτονία -η δολοφονία γυναίκας με κίνητρο το φύλο- ως ξεχωριστό και διακριτό αδίκημα που θα τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

Σε μια συμβολική κίνηση, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών παγκοσμίως.

Η ιδέα ενός νόμου για τις γυναικοκτονίες είχε συζητηθεί στην Ιταλία στο παρελθόν, αλλά η δολοφονία της Giulia Cecchettin από τον πρώην φίλο της ήταν μια τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα.

Στα τέλη Νοεμβρίου 2022, η 22χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον Filippo Turetta, ο οποίος στη συνέχεια τύλιξε το σώμα της σε σακούλες και το πέταξε σε λίμνη.

Οι δηλώσεις της αδελφής του θύματος είχαν συγκλονίσει την Ιταλία: Ο θύτης δεν ήταν κανένα τέρας, αλλά ο «υγιής γιος» μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας. Τα λόγια της έβγαλαν έξω χιλιάδες Ιταλούς που ζητούσαν αλλαγή.

Τον νόμο έφερε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και τον στήριξε η συντηρητική δεξιά κυβέρνησή της, όπως και η αντιπολίτευση.

Από τώρα και στο εξής κάθε δολοφονία γυναίκας με κίνητρο το φύλο της θα χαρακτηρίζεται ως γυναικοκτονία.

«Οι γυναικοκτονίες θα ταξινομηθούν, θα μελετηθούν στο πραγματικό τους πλαίσιο, θα υπάρχουν» δήλωσε η δικαστής Πάολα ντι Νίκολα, μία από τους συντάκτες του νέου νόμου.

Ήταν μέλος επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εξέτασε 211 πρόσφατες δολοφονίες γυναικών αναζητώντας κοινά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια συνέταξε τον νόμο.

«Το να μιλάμε για εγκλήματα που έχουν τις ρίζες τους στην υπερβολική αγάπη ή την έντονη ζήλια είναι μια διαστρέβλωση, που χρησιμοποιεί ρομαντικούς, πολιτιστικά αποδεκτούς όρους», ανέφερε η δικαστής.

«Αυτός ο νόμος σημαίνει ότι θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που θα αποκαλύψουμε το πραγματικό κίνητρο των δραστών, που είναι η ιεραρχία και η εξουσία».

Η Ιταλία μαζί με την Κύπρο, τη Μάλτα και την Κροατία είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν εισαγάγει νομικό ορισμό της γυναικοκτονίας στους ποινικούς τους κώδικες.

