ΗΠΑ: Καταδίωξη... αρκούδας στο Τένεσι – Δείτε βίντεο

Αστυνομικοί στην κομητεία Γκάτλινμπουργκ του Τενεσί εθεάθησαν πρόσφατα να καταδιώκουν μια μαύρη αρκούδα, ένα θέαμα που κάποιος παρατήρησε ότι ήταν... αναμενόμενο, καθώς στην περιοχή υπάρχει το Εθνικό Πάρκο Great Smoky Mountains.

'PAW' PATROL: Police in Tennessee faced an unexpectedly wild moment as they pursued a bear through town in their squad car. pic.twitter.com/EL3RutpjxG November 26, 2025

Η Τζένιφερ Χάνκοκ κατέγραψε το βίντεο της αστυνομίας να κυνηγάει τον «μαύρο κλέφη» στις 13 Νοεμβρίου.

«Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Γκάτλινμπουργκ» δήλωσε χαριτολογώντας. Δεν έγινε γνωστό αν ο «δράστης» συνελήφθη.

Η πόλη του Γκάτλινμπουργκ είναι η πύλη εισόδου στο Εθνικό Πάρκο Great Smoky Mountains. Εκτός του ότι είναι το πιο πολυσύχναστο Εθνικό Πάρκο των ΗΠΑ, το Πάρκο αποτελεί επίσης φυσικό βιότοπο για την αμερικανική μαύρη αρκούδα.

Αν επισκέπτεστε το Γκάτλινμπουργκ, πιθανότατα θα δείτε μια μαύρη αρκούδα.

Πηγή: skai.gr

