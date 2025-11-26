Ο Πάπας Λέων υπέγραψε νέο διάταγμα που αναφέρει πως το «ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» δεν είναι περίπλοκα μαθηματικά και πως ένας σύζυγος είναι αρκετός για όλη τη ζωή ενός καθολικού.

Ο Πάπας δήλωσε στους 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς του κόσμου ότι πρέπει να παντρεύονται έναν σύζυγο σε όλη τους τη ζωή και να μην έχουν πολλαπλές σεξουαλικές σχέσεις.

Κριτικάροντας την πρακτική της πολυγαμίας στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Εκκλησίας, το Βατικανό επανέλαβε ότι πιστεύει ότι ο γάμος είναι μια δια βίου δέσμευση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Το διάταγμα, το οποίο δεν αναφερόταν στις ομοφυλοφιλικές σχέσεις, εστίαζε στον «πλούτο και την καρποφορία» του παραδοσιακού γάμου και ενθαρρύνει τους καθολικούς να βρουν έναν σύζυγο και να δεσμευτούν απέναντί του.

«Αποκλειστικότητα στον γάμο»

Στο διάταγμα αναφέρεται επίσης πως: «Κάθε αληθινός γάμος είναι μια ενότητα που αποτελείται από δύο άτομα, η οποία απαιτεί μια στενή και ολοκληρωτική σχέση που δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους».

«Δεδομένου ότι (ο γάμος) είναι μια ένωση μεταξύ δύο ατόμων που έχουν ακριβώς την ίδια αξιοπρέπεια και τα ίδια δικαιώματα, απαιτεί αποκλειστικότητα», τονίζεται.

Το ζήτημα για το πώς θα επιβληθούν καλύτερα οι διδασκαλίες της Εκκλησίας σχετικά με το γάμο συζητήθηκε σε δύο συνόδους κορυφής στο Βατικανό το 2023 και το 2024, τις οποίες διοργάνωσε ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος. Στις συνόδους αυτές το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η πολυγαμία των καθολικών στην Αφρική. Συζητήθηκε επίσης η άνοδος των πολυγαμικών σχέσεων σε κάποιες δυτικές χώρες.

«Η πολυγαμία, η μοιχεία είναι ψευδαίσθηση», αναφέρει επίσης το νέο διάταγμα.

Το διάταγμα δεν αναφέρεται στο διαζύγιο, το οποίο η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει, καθώς θεωρεί τον γάμο ως μια δέσμευση για όλη τη ζωή.

Η Εκκλησία, ωστόσο, διαθέτει διαδικασία ακύρωσης του γάμου και αξιολογεί εάν οι γάμοι συνάφθηκαν σωστά και τονίζει ότι δεν περιμένει από τους συντρόφους να παραμένουν σε κακοποιητικές σχέσεις.



