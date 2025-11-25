Τα λόγια είναι φτωχά για το βίντεο για τις γυναικοκτονίες, που δίνει φωνή σε γυναίκες που δολοφονήθηκαν και δεν μπορούν πια να μιλήσουν. Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Οργανισμός “Γίνε Άνθρωπος” δίνει για πρώτη φορά φωνή στις ιστορίες τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με τη συναίνεση των οικογενειών τους που αποτελούν ιδρυτικά και επίτιμα μελή του Οργανισμού.

Στο βίντεο "Σήμερα είμαι εκείνη", οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη, Ντόρας Ζαχαριά ανασυντίθενται για να υπενθυμίσουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια ζωή που κόπηκε βίαια.

Η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού, γίνεται η φωνή τους και μιλά για όλες όσες δεν πρόλαβαν να ακουστούν.

Το βίντεο είναι μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση: να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει “άλλη μία”.

Συντελεστές: Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική επιμέλεια, επιμέλεια κειμένου & AI: Αντώνης Αγγελίδης Κείμενο: Δρ. Κέλλυ Ιωάννου Αφήγηση: Εριέττα Δρακοπούλου

Γίνε η φωνή όσων δεν πρόλαβαν να ακουστούν. Γίνε Άνθρωπος.

