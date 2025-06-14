Να παραμείνουν στο σπίτι καλούν οι τοπικές αρχές τους πολίτες στην περιοχή κοντά στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα των ΗΠΑ, μετά από στοχευμένες ένοπλες επιθέσεις εναντίον δύο Δημοκρατικών πολιτικών στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι επιθέσεις έγιναν στα προάστια της Μινεάπολης, Τσάμπλιν και Μπρούκλιν Παρκ.

Τα πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν είναι ο Γερουσιαστής της Πολιτείας, Τζον Χόφμαν και η Βουλευτής Μελίσα Χόρτμαν, αμφότεροι μέλη του Δημοκρατικού–Αγροτικού–Εργατικού Κόμματος της Μινεσότα (Democratic–Farmer–Labor Party).

Η Δημοκρατική πολιτειακή γερουσιαστής της τοπικής βουλής της Πολιτείας της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της «πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε αυτό που φαίνεται να είναι μια πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία», δήλωσε ο κυβερνήτης σε συνέντευξη Τύπου.

Melissa Hortman, the top Democratic leader in the Minnesota House, was shot and killed along with her husband by a gunman on Saturday morning.https://t.co/MMpcEAN27s — The Minnesota Star Tribune (@StarTribune) June 14, 2025

Ο Τζον Χόφμαν και η σύζυγός του από το Τσάμπλιν, που επίσης έγιναν στόχος, τραυματίστηκαν.

«Αυτή ήταν μια πράξη πολιτικής βίας», τόνισε ο Γουόλζ.

Ο ύποπτος δράστης των επιθέσεων ήταν μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό και πυροβόλησε τους δύο Δημοκρατικούς πολιτικούς και τις συζύγους τους μέσα στα σπίτια τους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Πρόκειται για μια συγκλονιστική πράξη βίας. Είμαι ευγνώμων στις δυνάμεις επιβολής του νόμου που ανταποκρίνονται άμεσα. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες Χόρτμαν και Χόφμαν. Και οι δύο είναι στενοί φίλοι και αφοσιωμένοι στην οικογένεια και την προσφορά τους στο δημόσιο συμφέρον», έγραψε η Κλόμπουτσαρ στην ανάρτησή της.

Εντολή στους κατοίκους να μην κυκλοφορούν

Η αστυνομική διεύθυνση του Μπρούκλιν Παρκ εξέδωσε εντολή παραμονής στο σπίτι για ακτίνα τριών μιλίων (4,8 χιλιομέτρων) γύρω από το γκολφ κλαμπ Edinburgh Golf Course.

Ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Mounds View, Ζακ Λίντστρομ, δήλωσε μέσω X (πρώην Twitter) ότι οι αιρετοί αξιωματούχοι έλαβαν «προειδοποίηση ασφαλείας».

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους της περιοχής να μην ανοίγουν την πόρτα τους σε άτομο που παρουσιάζεται ως αστυνομικός, εκτός αν είναι παρόντες δύο αστυνομικοί μαζί, μετέδωσε το τοπικό δίκτυο Fox 9.

«Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάποιον που παριστάνει τον αστυνομικό και δεν έχει συλληφθεί ακόμα», δήλωσε ο δήμαρχος Ζακ Λίντστρομ.

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι αρχές «παρακολουθούν στενά την κατάσταση» και ότι έχει ενεργοποιήσει το Κρατικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών ή κρίσεων.



