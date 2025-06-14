Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προανήγγειλε σφοδρότερα πλήγματα κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση έχει ήδη καθυστερήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα για χρόνια, ενώ έπληξε κρίσιμες υποδομές παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Ειδικότερα, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε το Σάββατο ότι τα ισραηλινά πλήγματα έχουν καθυστερήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — πιθανόν για χρόνια — και προειδοποίησε ότι τα χτυπήματα που έπονται θα είναι ακόμη βαρύτερα.

אנחנו במערכה גורלית על קיומנו. אנחנו נאבק עד שנשיג את הנצחון >> pic.twitter.com/6VGzigZd4f — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 14, 2025

«Θα πλήξουμε κάθε τοποθεσία και κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ, και ό,τι έχουν βιώσει μέχρι τώρα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που τους περιμένει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Χτυπήσαμε επίσης την ομάδα των ανώτερων επιστημόνων που ηγούνταν αυτών των προγραμμάτων», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα καθυστέρησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για αρκετά χρόνια.

«Πολύ σύντομα θα δείτε αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης. Θα χτυπήσουμε κάθε στόχο του καθεστώτος των Αγιατολάχ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα έως τώρα πλήγματα είναι «τίποτα σε σύγκριση με αυτά που έρχονται τις επόμενες ημέρες».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.