Γερμανία: «Αυξημένος κίνδυνος» για την εβραϊκή κοινότητα;

Στο προσκήνιο έρχεται εκ νέου ενίσχυση των μέτρων προστασίας για την εβραϊκή κοινότητα στη Γερμανία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες λόγω της κλιμάκωσης στην αντιπαράθεση Ισραήλ-Ιράν. Ο Εντεταλμένος της γερμανικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, Φέλιξ Κλάιν, τόνισε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post ότι καταγράφονται «αυξημένα επίπεδα απειλών» προς το εβραϊκό στοιχείο, επισημαίνοντας πως κάθε φορά που εντείνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, «ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που καθιστά τον εβραϊκό πληθυσμό στη Γερμανία συλλογικά υπεύθυνο για τις πράξεις της ισραηλινής κυβέρνησης».

Εντεινόμενες ανησυχίες και νέες προκλήσεις στην ασφάλεια

Σύμφωνα με τον Κλάιν, αυτός ο μηχανισμός «λειτουργεί ως μπούμερανγκ για ολόκληρη την κοινωνία», υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στην εβραϊκή κοινότητα, αλλά έχει ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις. Παράλληλα, οι Υπηρεσίες για την Προστασία του Συντάγματος στη Θουριγγία προειδοποιούν για αυξανόμενο κίνδυνο αντισημιτικών επιθέσεων.

Η εβραϊκή κοινότητα της Γερμανίας, η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, παραμένει στο στόχαστρο εξαιτίας διεθνών εξελίξεων. Προγενέστερα, ο Κλάιν είχε προτείνει πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο για την ποινικοποίηση ακόμη και απλών «εκδηλώσεων συμπάθειας» προς ξένες παραστρατιωτικές ομάδες. Παρά τις προκλήσεις, σημειώνει πως «έχουν επιτευχθεί πολλά» στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού στη χώρα.

Ντόμπριντ: «Είμαστε προετοιμασμένοι» για κάθε ενδεχόμενο

Η τριήμερη σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών από όλες τις περιφέρειες της Γερμανίας ολοκληρώθηκε στο Μπρεμερχάφεν υπό την ηγεσία του ομοσπονδιακού υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ. Ο Ντόμπριντ, επιφανές στέλεχος των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), δήλωσε πως αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων, χωρίς πάντως να υπάρχουν, μέχρι στιγμής, νέες πληροφορίες για επικείμενες επιθέσεις.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως οι γερμανικές αρχές είναι «καλά προετοιμασμένες». Παράλληλα, οι τοπικοί υπουργοί Εσωτερικών από τη Βαυαρία και το Αμβούργο ενημέρωσαν ότι έχουν ήδη αυστηροποιηθεί τα μέτρα προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Πηγές: dpa, RP, Reuters

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.