Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν χθες Παρασκευή τη δυτική Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιδίων και συριακών ΜΜΕ, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν πολίτη, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων SANA, στην πρώτη επίθεση του είδους στη χώρα έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

«Επιδρομή που διεξήγαγαν αεροσκάφη της ισραηλινής κατοχής στοχοποίησε εγκαταστάσεις κοντά στο χωριό Ζάμα (...) στη νότια Λαττάκεια», ανέφερε η κρατική τηλεόραση, μολονότι η Δαμασκός ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως θα αρχίσουν έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ για τον κατευνασμό των εντάσεων μεταξύ των δυο χωρών.

IDF: A short while ago, the IDF struck weapon storage facilities containing coastal missiles that posed a threat to international and Israeli maritime freedom of navigation, in the Lattakia area of Syria @JoeTruzman pic.twitter.com/TVUEuhvUiZ — Energy Headline News (@OilHeadlineNews) May 30, 2025

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA διευκρίνισε ότι «άμαχος» σκοτώθηκε σε «αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής κατοχής που έβαλε στο στόχαστρο τα περίχωρα του Ζάμα».

Από την άλλη πλευρά, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «έπληξαν αποθήκες όπλων που περιείχαν πυραύλους», στους οποίους έβλεπαν «απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τόσο της διεθνούς όσο και της ισραηλινής, στην περιοχή της Λαττάκειας», στη δυτική Συρία.

«Στοχοποιήθηκαν μέρη πυραύλων εδάφους-αέρος στην περιοχή της Λαττάκειας», πρόσθεσαν, διαμηνύοντας πως θα «συνεχίσουν να δρουν για να διατηρήσουν την ελευθερία δράσης τους στην περιοχή (...) και θα λαμβάνουν μέτρα εναντίον οποιασδήποτε απειλής κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, «ισραηλινά πλήγματα στοχοποίησαν στρατιωτικές θέσεις στις επαρχίες Ταρτούς και Λαττάκεια».

Την 7η Μαΐου, οι de facto αρχές στη Δαμασκό ανακοίνωσαν πως άρχισαν έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ προκειμένου να μειωθούν οι κλιμακούμενες εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες.

Μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την κατάληψη της εξουσίας από τον Άχμαντ αλ Σάρα, ηγέτη συμμαχίας ένοπλων ισλαμιστικών οργανώσεων, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες βομβαρδισμούς στη συριακή επικράτεια, στοχοποιώντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ειδικά το υλικό της πολεμικής αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας του πρότερου καθεστώτος.

Το Ισραήλ έστειλε επίσης μονάδες του στρατού σε ουδέτερη ζώνη επιτηρούμενη από τον ΟΗΕ στο υψίπεδο του Γκολάν, τμήμα του οποίου κατέχει κι έχει προσαρτήσει ήδη, και πέραν αυτού.

Οι πιο πρόσφατοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν εξαπολυθεί στις αρχές του μήνα, πριν από τη συνάντηση στο Ριάντ που είχαν ο σύρος μεταβατικός πρόεδρος Σάρα κι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, ο Τόμας Μπαράκ, κάλεσε χθες Πέμπτη από τη Δαμασκό σε διάλογο ανάμεσα στις δυο χώρες, οι οποίες παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς και να υπογραφτεί καταρχήν «σύμφωνο μη επίθεσης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.