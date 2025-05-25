ΗΠΑ-Συρία: Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος επαινεί τα μέτρα του Αλ-Σαράα για τους ξένους μαχητές

Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία δήλωσε χθες, Σάββατο, ότι συναντήθηκε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σαράα και επαίνεσε τα μέτρα που έχει λάβει ο ηγέτης αναφορικά με τους ξένους μαχητές και τις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Τόμας Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος στη Συρία και πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, αναφέρει σε δήλωσή του πως οι δύο συναντήθηκαν χθες, Σάββατο, στην Κωνσταντινούπολη και πως επαίνεσε τον Σαράα επειδή «έλαβε σημαντικά μέτρα» για τους ξένους μαχητές, καθώς και για τις «σχέσεις με το Ισραήλ».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αφού η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε εντολές για την άρση των κυρώσεων επί της Συρίας μετά τον 14ετή εμφύλιο πόλεμό της. Η Συρία καλωσόρισε την άρση των κυρώσεων, χαρακτηρίζοντάς την «ένα θετικό βήμα».

Η συνάντηση επικεντρώθηκε κυρίως στην εφαρμογή της άρσης των κυρώσεων, με τον Σαράα να λέει στον Μπάρακ ότι οι κυρώσεις εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους Σύρους και να εμποδίζουν τις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη, μετέδωσε σήμερα το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ο Σαράα και ο Μπάρακ συζήτησαν επίσης μέσα για να στηρίξουν ξένες επενδύσεις στη Συρία, ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, σύμφωνα με το SANA.

Η συριακή πλευρά δήλωσε έτοιμη να παράσχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για να προσελκύσει επενδυτές και να συμβάλει στις προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.