Το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει για πρώτη φορά την ευθύνη για επίθεση εναντίον των δυνάμεων της νέας εξουσίας στη Συρία

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε χθες Πέμπτη για πρώτη φορά την ευθύνη για επίθεση εναντίον δυνάμεων των νέων de facto αρχών της Συρίας μετά την πτώση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, ανέφεραν το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το SITE Intelligence Group.

Σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, κέντρο ειδικευμένο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας εξτρεμιστών ισλαμιστών στο διαδίκτυο, πρόκειται για την πρώτη επίθεση για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη το ΙΚ εναντίον των δυνάμεων της νέας κυβέρνησης.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία η οποία βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις άνδρες του στρατού τραυματίστηκαν όταν περίπολος χτυπήθηκε από νάρκη πυροδοτηθείσα εξ αποστάσεως προχθές Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

