Μελάνια Τραμπ: Το 1993 έπαιζε σε διαφήμιση την Πρόεδρο των ΗΠΑ - Βίντεο

Το μακρινό 1993, όταν ο Μπιλ Κλίντον ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ένα νεαρό μοντέλο στη Σλοβενία θα έπαιζε σε τηλεοπτική διαφήμιση και θα υποδυόταν την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η 23χρονη τότε Μελάνια Κνάους δεν υποψιαζόταν καν πόσο κοντά θα έπεφτε το σενάριο με την αληθινή ζωή της.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, η Μελάνια Κνάους θα γινόταν κυρία Ντόναλντ Τραμπ και το 2017 θα έμπαινε για πρώτη φορά τον Λευκό Οίκο όχι ως Πρόεδρος, όπως στην διαφήμιση, αλλά ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.



Η διαφήμιση γυρίστηκε για λογαριασμό μιας σλοβένικης αλυσίδας γυναικείων ενδυμάτων.

Στο σποτ, η νεαρή τότε Μελάνια, κατεβαίνει από το προεδρικό αεροπλάνο, δέχεται ερωτήσεις από τον «Τύπο» και φεύγει για τον «Λευκό Οίκο» με μια συνοδεία «αστυνομικών».

Στη συνέχεια, φαίνεται η νέα «Πρόεδρος» λίγο πριν ορκιστεί, να συναντά τους συνεργάτες της.

Χαμογελώντας πλατιά «ορκίζεται» στα σκαλιά του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Η διαφήμιση κλείνει με τη Μελάνια Κνάους να κάθεται στο «Οβάλ Γραφείο», να φορά ένα ζευγάρι γυαλιά και να υπογράφει έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

