Για σκηνές χάους έκανε λόγο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης των 7 ομήρων στην Χαν Γιουνίς σήμερα, ζητώντας να μην επαναληφθούν.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε για απαράδεκτες χαοτικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την απελευθέρωση καθώς πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στη νότια Γάζα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συνωστισμός.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα η όμηρος Arbel Yehoud προχωράει φανερά τρομαγμένη ανάμεσα σε ένα θυμωμένο όχλο που τη σπρώχνει καθώς τη συνοδεύουν οι οπλισμένοι μασκοφόροι της Ισλαμικής Τζιχάντ και της Χαμάς μέχρι να την παραδώσουν στον Ερυθρό Σταυρό.

مباشرة لحظة تسليم المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهودا إلى الصليب الأحمر في #خانيونس pic.twitter.com/3Wpc4c5j36 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 30, 2025

«Βλέπω με μεγάλη αυστηρότητα τις συγκλονιστικές σκηνές κατά την απελευθέρωση των ομήρων μας», λέει ο Νετανιάχου σε δήλωση. «Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της αφάνταστης σκληρότητας της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς».

Ο Νετανιάχου λέει ότι «απαιτεί από τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν ότι τέτοιες φρικτές σκηνές δεν θα επαναληφθούν και θα εγγυηθούν για την ασφάλεια των ομήρων μας».

Ο πρωθυπουργός λέει ότι «όποιος τολμήσει να βλάψει τους ομήρους μας, θα το πληρώσει».

Οι Ισραηλινοί άμαχοι Gadi Mozes και Arbel Yehoud παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό εν μέσω ενός θυμωμένου όχλου. Πέντε Ταϊλανδοί υπήκοοι παραδόθηκαν επίσης στη Χαν Γιουνίς. Νωρίτερα, είχε παραδοθεί στη Βόρεια Γάζα η 19χρονη ισραηλινή στρατιώτης Αgam Berger.

Πηγή: skai.gr

