Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι η παράδοση και των 8 ομήρων. Η όμηροι Arbel Yehoud, Gadi Mozes και οι 5 Ταϊλανδοί υπήκοοι βρίσκονται πλέον στα χέρια των IDF και σε ισραηλινό έδαφος. Ο Ερυθρός Σταυρός τους έχει ειδοποιήσει νωρίτερα ότι και οι 7 όμηροι ήταν στα χέρια τους.

Η Arbel Yehoud

Οι IDF και η Shin Bet μετέφερε τους ομήρους σε ισραηλινό έδαφος για να συναντηθούν αργότερα με τους δικούς τους ανθρώπους.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η Arbel Yehoud φανερά φοβισμένη να περπατάει ανάμεσα στους οπλισμένους μασκοφόρους μέχρι να παραδωθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

مباشرة لحظة تسليم المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهودا إلى الصليب الأحمر في #خانيونس pic.twitter.com/3Wpc4c5j36 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 30, 2025

Αρχικά δεν ήταν σαφές εάν στο όχημα του Ερυθρού Σταυρού βρισκόταν ο Gadi Mozes και οι Ταϊλανδοί ωστόσο, στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε όταν αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι.

Η παράδοση των ομήρων έγινε έξω από τα ερείπια του σπιτιού του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης. Πλήθος Παλαιστινίων συγκεντρώθηκε από νωρίς στην περιοχή για την απελευθέρωση με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται τα οχήματα με τους ομήρους να περάσουν μέσα από το πλήθος.

Ο Ερυθρός Σταυρός στην Νότια Γάζα

Νωρίτερα σήμερα, μια συνοδεία οχημάτων του Ερυθρού Σταυρού έφτασαν σε μια εξέδρα που έστησε η Χαμάς στη Τζαμπάλια της βόρειας Γάζας για την παράδοση της 19χρονης ομήρου Agam Berger, που υπηρετούσε στον ισραηλινό στρατό. Αφότου έπεσαν οι υπογραφές η Agam Berger παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και από εκεί στους IDF οι οποίοι και την οδήγησαν σε ισραηλινό έδαφος.

Η Berger ήταν ντυμένη με χακί ρούχα και κατά την απελευθέρωσή της ήταν περικυκλωμένη από ένοπλους και μασκοφόρους της Χαμάς.

Αφού της έγινε ο απαιτούμενος αρχικός έλεγχος στη συνέχεια συνάντησε τους γονείς της για πρώτη φορά μετά από 482 ημέρες αιχμαλωσίας.

Η Agam Berger σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει προ ημερών η μητέρα της Merav Berger είναι μία από τις κοπέλες που «έπλεξε τα μαλλιά των άλλων γυναικών πριν από την αποφυλάκισή τους».

Στη δημοσιότητα βίντεο με τον Arbel Yehoud και τον Gadi Mozes

Λίγο πριν την απελευθέρωση των 8 ομήρων σήμερα, Πέμπτη η μαχητική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ δημοσίευσε το πρωί ένα βίντεο με την 29χρονη Arbel Yehud, και τον 80χρονο Gadi Moses.

Το βίντεο δείχνει την Arbel Yehud, και τον Gadi Moses να χαμογελούν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Δεν είναι σαφές όμως πότε γυρίστηκε το βίντεο.

Η Yehoud και ο Mozes κρατούνταν σε ομηρία επίσης 482 ημέρες.

#شاهد | سـ.ــرايا القدس تنشر: الأسرى الصـ.ــهاينة "أربيل يهود" و"جادي موزيس" المحتجزين لدى سرايا القدس خلال الإجراءات النهائية لعملية التسليم pic.twitter.com/5MJVRdu5jP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 30, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.