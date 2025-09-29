Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία σχετικά με το σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από συνομιλίες μεταξύ του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, του Τζάρεντ Κάσνερ, γαμπρού του Τραμπ, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios Μπαράκ Ραβίντ σε ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X την Κυριακή, επικαλούμενος έναν ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι μένει να συμφωνήσει και η Χαμάς, ανέφερε ο Ραβίντ στην ανάρτηση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να οριστικοποιηθεί η πρόταση ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα σε συνάντηση που θα έχει σήμερα Δευτέρα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου.

«Όλοι έχουν ενωθεί για να υπάρξει μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμη να την ολοκληρώσουμε», δήλωσε χθες ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Axios, σε τηλεφωνική συνέντευξη, προσθέτοντας ότι «οι αραβικές χώρες ήταν εξαιρετικές στη συνεργασία για αυτό, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. Η Χαμάς τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο».

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο του Νετανιάχου.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα θα περιλαμβάνει γεύμα και συνάντηση, καθώς και συνέντευξη Τύπου με τους δύο ηγέτες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που διένειμε ο Λευκός Οίκος το βράδυ της Κυριακής, τοπική ώρα. Η προσθήκη της συνέντευξης Τύπου στη συνάντησή τους εγείρει εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ότι έχει οριστικοποιήσει τη συμφωνία της για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί.

Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει την αρχική υποστήριξη του σχεδίου από Άραβες και Μουσουλμάνους εταίρους για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας. Ωστόσο, το Ισραήλ εξακολουθούσε να συζητά το σχέδιο την Κυριακή, ενώ η Χαμάς δήλωσε ότι δεν της είχε καν παρουσιαστεί ακόμη.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε μια συνάντηση περίπου δύο ωρών με τον Νετανιάχου στο ξενοδοχείο του την Κυριακή, όπου ο κορυφαίος βοηθός του Τραμπ προσπάθησε να πείσει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει, παρά την αντίδραση του πρωθυπουργού σχετικά με τους όρους της πρότασης για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις στους Times of Israel.

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση με τον Γουίτκοφ πήγε καλά και ότι ο Νετανιάχου είναι πιθανό να εκφράσει την υποστήριξή του για το σχέδιο όταν οι δύο ηγέτες συναντηθούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Αλλά χωρίς την έγκριση της Χαμάς, δεν είναι σαφές πόσο σημαντική θα ήταν μια ανακοίνωση μιας συμφωνίας.

Ένα από τα 21 σημεία του σχεδίου αναφέρει ότι μεγάλο μέρος της συμφωνίας μπορεί να προχωρήσει ακόμη και αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει, συμπεριλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης μιας νέας μεταβατικής κυβέρνησης Παλαιστινίων τεχνοκρατών και μιας διεθνούς δύναμης για την σταθεροποίηση σε περιοχές που έχουν εκκαθαριστεί από την παρουσία της Χαμάς — η οποία περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της Λωρίδας.

Αλλά χωρίς την απελευθέρωση των υπόλοιπων 48 ομήρων από τη Χαμάς, είναι απίθανο το Ισραήλ να συμφωνήσει να σταματήσει την επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας και πέρα ​​από αυτήν.

Πάντως, η επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο είναι η τέταρτη από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον περασμένο Ιανουάριο με τους δύο ηγέτες να επικεντρώνονται στο σχέδιο των 21 σημείων του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του πολέμου, τη δημιουργία ενός μηχανισμού διακυβέρνησης μετά τον πόλεμο και την επιστροφή των 48 ομήρων που κρατούνται από την τρομοκρατική ομάδα, περίπου 20 εκ των οποίων πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί.

Πηγή: skai.gr

