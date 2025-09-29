Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ενημέρωσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματός του ενόψει της επικείμενης συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία οι δύο άνδρες αναμένεται να συζητήσουν το σχέδιο 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο ακροδεξιός υπουργός θέτει έξι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το κόμμα του θα υποστηρίξει τη συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, στη δημιουργία ενός μεταπολεμικού μηχανισμού διακυβέρνησης και στην απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, 20 από τους οποίους εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί, σημειώνουν οι Times of Israel.

Σε δήλωσή του, ο Σμότριχ αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές του κόμματός του, «περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου μόνο με την πλήρη και πραγματική διάλυση και αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και της Λωρίδας της Γάζας».

Οι ισραηλινές δυνάμεις πρέπει να παραμείνουν στην περίμετρο της Λωρίδας κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου, και να έχουν πλήρη ελευθερία δράσης σε όλο το παράκτιο έδαφος, λέει ο Σμότριχ.

Επιπλέον, απαιτεί να μην υπάρχει κανένας ρόλος για την Παλαιστινιακή Αρχή στη διακυβέρνηση της Λωρίδας, ούτε καν έμμεσα, λέγοντας ότι ένας τέτοιος ρόλος θα ισοδυναμούσε με την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Επίσης, απαιτεί η συμφωνία να μην περιέχει «ούτε καν μια νύξη» για ένα παλαιστινιακό κράτος. «Η ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Σμότριχ ζητάει επίσης να μην έχει καμία απολύτως συμμετοχή το Κατάρ στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, αποκαλώντας το κράτος του Κόλπου «διπρόσωπους υποκριτές που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία».

Τέλος, ο Σμότριχ απαιτεί να ανοίξουν τα σύνορα με την Αίγυπτο, ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστινίους που θέλουν να φύγουν από τη Γάζα να μεταβούν σε οποιαδήποτε χώρα τους δεχτεί.

«Η Γάζα δεν θα είναι πλέον μια φυλακή όπου οι άνθρωποι κρατούνται παράνομα και ανήθικα με τη βία μόνο και μόνο για να βλάψουν το κράτος του Ισραήλ», υποστήριξε.

Ο Σμότριχ αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, μία από τις βασικές διεκδικήσεις του κόμματός του.

Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη με τα βιβλικά της ονόματα, ο Σμότριχ σημειώνει ότι αναμένει από τον Νετανιάχου να «καθιερώσει πολιτικά και πρακτικά το γεγονός ότι η Ιουδαία και η Σαμάρια είναι αναπόσπαστο μέρος του κυρίαρχου κράτους του Ισραήλ και να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη διαχείριση της ζωής των ίδιων των Αράβων της Ιουδαίας και της Σαμάριας».

Το σχέδιο του Τραμπ σκιαγραφεί μια πιθανή πορεία προς ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, κάτι που ο Νετανιάχου απέρριψε κατηγορηματικά και επανειλημμένα, δηλώνοντας την Παρασκευή στον ΟΗΕ ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν «απόλυτη τρέλα». Έχει επίσης απορρίψει συστηματικά την ιδέα ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα έχει οποιοδήποτε ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, ενώ ο Τραμπ βλέπει τη δυνατότητα μια αναμορφωμένη Παλαιστινιακή Αρχή να βοηθήσει στη διακυβέρνηση της Λωρίδας.

Οι κυβερνήσεις των δύο ηγετών δεν συμφωνούν ούτε στην ιδέα της προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο την Πέμπτη: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Δεν θα το επιτρέψω. Δεν θα συμβεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.