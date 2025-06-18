Οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε την Τετάρτη να ξεκαθαρίσει αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πλήξουν το Ιράν ή τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του και δήλωσε ότι οι Ιρανοί έχουν επικοινωνήσει, αλλά αισθάνεται ότι «είναι πολύ αργά για συζητήσεις». Ο Τραμπ σημείωσε εξάλλου ότι εξακολουθεί να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. «Μπορεί να το κάνω. Μπορεί να μην το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο. «Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω».

Το Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο λάθος και θα τιμωρηθεί γι' αυτό, δήλωσε στο μεταξύ νωρίτερα την Τετάρτη σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι ο ιρανικός λαός δεν θα ξεχάσει ούτε τους «μάρτυρες» που έχυσαν το αίμα τους, ούτε την επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Χαμενεΐ απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι όσοι γνωρίζουν την ιστορία του Ιράν ξέρουν ότι οι Ιρανοί δεν ανταποκρίνονται καλά στη γλώσσα της απειλής. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των ΗΠΑ θα έχει σοβαρές, ανεπανόρθωτες συνέπειες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι νέες δηλώσεις του ανώτατου ηγέτη του Ιράν εντείνουν ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες για γενίκευση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή και κυρίως τον φόβο για ενδεχόμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ρίχνει «λάδι στη φωτιά» και δίνει συνέχεια στον «λεκτικό πόλεμο» που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ιρανού ηγέτη.

Ερωτηθείς ο Αμερικανός πρόεδρος σήμερα για το τι εννοούσε όταν έγραψε χθες στο Truth Social - στο πλαίσιο μιας σειράς αναρτήσεων σχετικά με το Ιράν - «ΆΝΕΥ ΌΡΩΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ», ο Τραμπ είπε: «Αυτό σημαίνει ότι τελείωσε. Παραιτούμαι. Τέρμα πια». Στο μεταξύ, ο Τραμπ σημείωσε ότι δήλωσε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεχίσει.

Επί του πεδίου, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να επιτίθενται το ένα στο άλλο κατά την έκτη ημέρα σύγκρουσης.

Δείτε live εικόνα από τα θερμά σημεία της σύγκρουσης σε Ιράν και Ισραήλ:

