Το Ισραήλ παρέλαβε μία ακόμη σορό ομήρου από τη Χαμάς

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τη σορό ομήρου από τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, οι Ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας παρέλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό ένα φέρετρο που φέρεται να περιέχει τη σορό νεκρού ισραηλινού ομήρου.

Το φέρετρο παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς στην πόλη της Γάζας και μεταφέρθηκε σε σημείο παράδοσης όπου το παρέλαβε ο ισραηλινός στρατός.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα εξετάσουν τη σορό προτού τοποθετηθεί η ισραηλινή σημαία πάνω στο φέρετρο και πραγματοποιηθεί σύντομη τελετή.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ινστιτούτο ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση.





Πηγή: skai.gr

