Μερτς: Οι Σύροι δεν έχουν πλέον λόγο να λαμβάνουν άσυλο στη Γερμανία

Οι Σύροι πρόσφυγες δεν έχουν πλέον λόγο να λαμβάνουν άσυλο στη Γερμανία, καθώς ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα τους έχει λήξει, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, σημειώνοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση θα ενθαρρύνει την επιστροφή τους για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 14ετούς εμφυλίου, η Γερμανία υποδέχθηκε περισσότερους πρόσφυγες από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, ωστόσο ο καγκελάριος και μέλη της κυβερνητικής συμμαχίας υποστηρίζουν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει μετά την πτώση της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ-Άσαντ, πριν από έντεκα μήνες.

Ο Μερτς δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι αναμένει πολλοί από το 1 εκατομμύριο και πλέον Σύρους που ζουν στη Γερμανία να επιστρέψουν οικειοθελώς.

«Δεν υπάρχουν πλέον λόγοι χορήγησης ασύλου στη Γερμανία, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε και διαδικασίες επαναπατρισμού», είπε, προσθέτοντας ότι όσοι αρνηθούν να επιστρέψουν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απέλαση στο προσεχές διάστημα.

Ο Μερτς φάνηκε να αντικρούει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, ο οποίος, ύστερα από επίσκεψή του στη Δαμασκό την περασμένη εβδομάδα, εξέφρασε αμφιβολίες ότι πολλοί Σύροι θα επέλεγαν να επιστρέψουν, δεδομένης της καταστροφής και της συνεχιζόμενης αστάθειας στη χώρα, που -όπως είπε- καθιστούν δύσκολη μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Ο Βάντεφουλ, που στο παρελθόν είχε υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή, στηρίζοντας τη θέση της κυβέρνησης έναντι της ανόδου του Ακροδεξιού Κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), φάνηκε τώρα να μετριάζει τη στάση του, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις μέσα στο ίδιο του το κόμμα, τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU).

Ορισμένα στελέχη του CDU τον κατηγόρησαν ότι αποθαρρύνει την επιστροφή όσων θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της Συρίας.

Παράλληλα, πολλοί πολιτικοί αποφεύγουν να αναφερθούν στις επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενο κύμα απελάσεων στη γερμανική κοινωνία, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς, μαθαίνοντας τη γλώσσα και εργαζόμενοι σε τομείς με ελλείψεις προσωπικού, την ώρα που ο πληθυσμός της Γερμανίας γερνάει ραγδαία.

Περισσότεροι από 7.000 Σύροι γιατροί εργάζονται ήδη στο γερμανικό σύστημα υγείας, συχνά σε αγροτικές περιοχές που αντιμετώπιζαν ελλείψεις επί δεκαετίες.

Από τους περίπου 1,3 εκατομμύρια Σύρους που ζουν στη Γερμανία, σχεδόν το ένα τέταρτο έχει γεννηθεί εκεί, ενώ πολλοί έχουν πολιτογραφηθεί με την πλειονότητα ωστόσο να διατηρεί προσωρινές άδειες παραμονής.

Μόλις 1.000 Σύροι επέστρεψαν φέτος στην πατρίδα τους με τη βοήθεια ομοσπονδιακών προγραμμάτων στήριξης, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Το ζήτημα της επιστροφής των Σύρων προσφύγων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς το 2026 αναμένεται να διεξαχθούν πέντε περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό κόμμα AfD βρίσκεται σε σκληρό ανταγωνισμό με τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και θα μπορούσε, για πρώτη φορά, να διεκδικήσει την εξουσία.

Η διαμάχη για το μέλλον των προσφύγων αναζωπυρώθηκε ύστερα από τη σύλληψη στη Γερμανία ενός 22χρονου Σύρου, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε ισλαμιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Βερολίνο, ένα ακόμη περιστατικό που έχει εντείνει την ανησυχία της κοινής γνώμης για θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης.

Οι συμπάθειες που εξέφρασε ο Γιοχάν Βάντεφουλ προς τους Σύρους πρόσφυγες προκάλεσαν αντιδράσεις, με τη συμπρόεδρο του AfD, Άλις Βάιντελ, να τις χαρακτηρίζει «χαστούκι στα θύματα της ισλαμιστικής βίας».

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι έχει προσκαλέσει τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, στη Γερμανία για να συζητήσουν το ζήτημα της απέλασης Σύρων με ποινικό μητρώο, θέμα που απασχολεί τη χώρα εδώ και καιρό.

Ο Βάντεφουλ, επιχειρώντας να μειώσει τις εντυπώσεις περί διαφωνίας με τον Μερτς, τόνισε την Τρίτη ότι συμμετέχει ενεργά στην κυβερνητική προσπάθεια αύξησης των απελάσεων μεταναστών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και Σύροι.

Πηγή: skai.gr

