Οι σουδανοί παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως κηρύσσουν τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός, την επομένη της απόρριψης από τον τακτικό στρατό διεθνούς πρότασης να κηρυχτεί ανακωχή στη χώρα, η οποία σπαράσσεται από τον πόλεμο ανάμεσα στα δυο μέρη από τον Απρίλιο του 2023.

Για πάνω από δυο χρόνια, το Σουδάν έχει μετατραπεί σε θέατρο ανελέητης σύγκρουσης για την εξουσία ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον de facto ηγέτη της χώρας, και τους παραστρατιωτικούς υπό το άλλοτε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η ένοπλη σύρραξη, η οποία έχει σημαδευτεί από κατηγορίες για αναρίθμητες φρικαλεότητες σε βάρος του άμαχου πληθυσμού κι από τις δυο πλευρές και την οποία έχουν προσπαθήσει μάταια να τερματίσουν διάφοροι μεσολαβητές, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κι έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, βυθίζοντας το αφρικανικό κράτος σε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο.

Ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις υποθέσεις της Αφρικής, ο Μασάντ Μπούλος, παρουσίασε πρόσφατα εξ ονόματος των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου --σχήμα που αποκαλείται Quad («τετραμερής») και προσπαθεί να μεσολαβήσει-- πρόταση να κηρυχθεί ανακωχή στο Σουδάν. Οι λεπτομέρειες ωστόσο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

«Ανταποκρινόμενοι στις διεθνείς προσπάθειες, ιδίως στην πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των μεσολαβητών (...) ανακοινώνουμε ανθρωπιστική ανακωχή που προβλέπει την αναστολή των εχθροπραξιών για τρεις μήνες», ανακοίνωσε ο στρατηγός Ντάγκλο χθες με μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του που διανεμήθηκε σε ΜΜΕ.

Οι παραστρατιωτικοί διαβεβαίωσαν στις αρχές Νοεμβρίου ότι καταρχήν αποδέχονται την πρόταση των μεσολαβητών να κηρυχτεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός. Ο τακτικός στρατός δεν αντέδρασε. Οι μάχες ανάμεσα στις δυο πλευρές συνεχίζονται.

Ο επικεφαλής του στρατού Μπουρχάν χαρακτήρισε προχθές Κυριακή «απαράδεκτη» τη νέα πρόταση να κηρυχτεί ανθρωπιστική ανακωχή, παροτρύνοντας τους πολίτες που θέλουν να υπερασπιστούν τη χώρα να «πάνε αμέσως στις γραμμές του μετώπου» και καταγγέλλοντας αυτή που χαρακτήρισε μεροληπτική στάση των μεσολαβητών, καθώς τα ΗΑΕ υποστηρίζουν τις ΔΤΥ.

Αδελφοί Μουσουλμάνοι;

«Για ακόμη μια φορά, ο στρατηγός αλ Μπουρχάν απορρίπτει τις προσφορές για ειρήνη. Απορρίπτοντας την αμερικανική πρόταση για το Σουδάν και με την εμμονική άρνησή του (να συμφωνήσει να κηρυχτεί) κατάπαυση του πυρός, αποδεικνύει ασταμάτητα ότι σκοπό έχει να παρακωλύσει» κάθε μεσολάβηση, σχολίασε χθες η υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία των Εμιράτων, η Ριμ αλ Χασίμι.

Τα ΗΑΕ έχουν κατηγορηθεί πως προμηθεύουν με όπλα, πυρομαχικά, άνδρες και καύσιμα τις ΔΤΥ -- κάτι που έχουν διαψεύσει επανειλημμένα, παρά τις αποδείξεις σε διεθνείς εκθέσεις και ανεξάρτητες έρευνες.

Ο στρατηγός Μπουρχάν έκρινε ότι η πιο πρόσφατη πρόταση που παρουσίασε ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος είναι «η χειρότερη», διότι κατ’ αυτόν διότι «εξαλείφει τις ένοπλες δυνάμεις, διαλύει τις υπηρεσίες ασφαλείας και διατηρεί τους παραστρατιωτικούς εκεί όπου βρίσκονται», αντί να προβλέπει αφοπλισμό τους.

Απέρριψε ακόμη τα «αφηγήματα» κατά τα οποία ο στρατός ελέγχεται από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, κατηγορώντας τον κ. Μπούλος πως αναπαράγει τη ρητορική των ΗΑΕ.

«Πού είναι αυτά τα λεγόμενα μέλη των Αδελφών Μουσουλμάνων στις τάξεις του σουδανικού στρατού; Δεν τα ξέρουμε. Ακούμε μόνο ισχυρισμούς γι’ αυτά σε ΜΜΕ», είπε.

Στο διάγγελμα που έδωσε στη δημοσιότητα χθες, ο επικεφαλής των ΔΤΥ Ντάγκλο επαναβεβαίωσε τη «δέσμευσή» του να συμμετάσχει «σε πολιτική διαδικασία με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων, με την εξαίρεση του τρομοκρατικού ισλαμιστικού κινήματος των Αδελφών Μουσουλμάνων και του Εθνικού Κογκρέσου (σ.σ. του πλέον εκτός νόμου κόμματος του στρατηγού Όμαρ Ελ Μπασίρ, στην εξουσία στο Σουδάν από το 1989 ως το 2019), διότι ευθύνονται για την τραγωδία που ζει ο λαός μας επί τρεις δεκαετίες».

Τα δυο και πλέον χρόνια του πολέμου, οι αντιμαχόμενες πλευρές στο Σουδάν παραβίασαν κάθε κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε, οδηγώντας σε κατάρρευση τις μεσολαβητικές προσπάθειες ανεξαιρέτως.

