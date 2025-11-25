Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή».

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συνομιλιών με το Καράκας την Κυριακή 16/11/2025: «Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, προσθέτοντας πως «θα ήθελα να συζητήσουμε», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας από την πλευρά του διαβεβαίωσε την επόμενη μέρα πως είναι έτοιμος να συζητήσει ανά πάσα στιγμή «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Με όποιον θέλει να μιλήσει με τη Βενεζουέλα, θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (...) είναι ο χριστιανικός λαός της Βενεζουέλας να βομβαρδιστεί και σφαγιαστεί», ανέφερε.

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε την ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ --η ύπαρξή του αμφισβητείται από ειδικούς-- του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος Μαδούρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση στο Καράκας.

