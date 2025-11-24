Με το δάχτυλο στη σκανδάλη είναι ξανά ο Λίβανος και το Ιράν, μετά τον θάνατο του Χαϊθάμ Αλί Ταμπαταμπάι, στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ, την Κυριακή σε ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο Αλί Ταμπταμπαΐ είχε προαχθεί σε στρατιωτικό επικεφαλής της Χεζμπολάχ μετά τον θάνατο βασικών στρατιωτικών αξιωματούχων του κινήματος στη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, που τερματίστηκε τυπικά με την εκεχειρία του Νοεμβρίου του 2024.

🔴 ELIMINATED: Haytham Ali Tabatabai, Hezbollah’s Chief of General Staff, in the Beirut area.



Tabatabai, a veteran operative since the 1980s, commanded the Radwan Force, led Hezbollah operations in Syria, and entrenched its operational and combat capabilities.



Μάλιστα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκίνησαν σήμερα αιφνιδιαστική άσκηση κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο και αύξησαν το επίπεδο συναγερμού λόγω ανησυχιών ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον χειμερινό καιρό και τη μειωμένη ορατότητα, προκειμένου να εξαπολύσει αντίποινα.

Αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ, από την 5η Ιουνίου, και το πέμπτο κατά σειρά μετά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Μετά τον θάνατο του Ταμπαταμπάι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε για άλλη μία φορά τον Λίβανο να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ.

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να ανοικοδομήσει την εξουσία της. Αναμένω από την κυβέρνηση του Λιβάνου να δράσει και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν καλές και ασφαλείς σχέσεις γειτονίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να παρέμβει με σοβαρότητα και ισχύ για να τερματίσει τις (ισραηλινές) επιθέσεις κατά του Λιβάνου», τονίζοντας ότι η χώρα του τηρεί την κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν καταδίκασε σήμερα τον φόνο του «μάρτυρα» Ταμπαταμπάι κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας και βάναυση επίθεση στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου».

«Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει σθεναρά τη δειλή δολοφονία του μεγάλου διοικητή της λιβανικής ισλαμικής αντίστασης, του μάρτυρα Χαϊθάμ Άλι Ταμπαταμπάι», σημείωσε η ιρανική διπλωματία σε ανακοίνωσή της.

Η δολοφονία του Ταμπαταμπάι «συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 και βάναυση επίθεση στην εθνική κυριαρχία του Λιβάνου», πρόσθεσε η ιρανική διπλωματία.

