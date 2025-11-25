Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μία από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας στη ΝΔ Ρωσία (Βίντεο)

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασναντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία έκανε λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες από την Ουκρανική επιδρομή 

Ρωσία

Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «παρατεταμένη» και «μαζική» επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασναντάρ υπέστη μια από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Επιδρομή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark