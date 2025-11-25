Ο επικεφαλής των τοπικών αρχών στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά) ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι βρισκόταν σε εξέλιξη «παρατεταμένη» και «μαζική» επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Ukrainian forces carried out a drone attack on Russian military targets in Krasnodar Krai, striking air-defense positions and ammunition depots near the Black Sea resort city of Gelendzhik. At least twelve long-range drones were launched; Russian defenses downed ten,… pic.twitter.com/rKGwdtrcdh November 24, 2025

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασναντάρ υπέστη μια από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.

